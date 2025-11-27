폭스바겐, 월트디즈니 애니메이션 스튜디오와 글로벌 협업 진행

기사입력 2025-11-27 10:06


폭스바겐, 월트디즈니 애니메이션 스튜디오와 글로벌 협업 진행

폭스바겐이 '주토피아 2' 개봉을 맞아 월트디즈니 애니메이션 스튜디오와 글로벌 협업을 진행했다고 27일 밝혔다.

주토피아2는 2016년 개봉한 주토피아의 후속작으로, 경찰이 된 '주디'와 '닉'이 새로운 미스터리 사건을 쫓으며 도시 곳곳을 누비는 추적 어드벤처 애니메이션이다. 지난 7월 공개된 글로벌 예고편은 15000만 회 이상의 조회수를 기록했다.

폭스바겐은 주토피아2에서 순수 전기 모델인 ID.3, ID.4, ID.7 투어러에서 영감을 얻어 '주토피아' 세계관에 맞게 재해석한 3종의 차량을 선보인다. 폭스바겐은 영화 속에서 '볼프스바겐(Wolfswagen)'으로 표현되며, 이는 폭스바겐 본사가 위치한 독일 볼프스부르크(Wolfsburg)에서 착안한 패러디 네이밍으로 작품에 재치와 유머를 더한다.

영화 개봉에 앞서 폭스바겐과 월트디즈니 애니메이션 스튜디오가 공동 제작한 캠페인 영상도 공개됐다. '주토피아' 세계관에 맞춰 탄생한 폭스바겐 모델들과 '주토피아'의 팝스타 '가젤'의 신곡이 함께 등장하는 이번 영상은 전 세계 영화관과 TV, 소셜 미디어 등 다양한 채널을 통해 소개되고 있다.

폭스바겐은 협업과 함께 국가별 시장 상황에 맞춘 다양한 온·오프라인 활동을 포함한 글로벌 360 캠페인을 전개한다. 독일에서는 골프, ID.7 투어러, T-크로스를 중심으로 한 리스 프로모션을 운영하며 북미·남미 등 주요 해외 시장에서도 주토피아2와 연계한 현지 캠페인이 진행된다.

폭스바겐코리아는 주토피아2 연관 프로모션의 일환으로 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그 및 소셜 채널에서 특별 경품 이벤트를 진행한다.

크리스틴 볼부르크(Christine Wolburg) 폭스바겐 최고 브랜드 책임자(Chief Brand Officer)는 "주토피아2는 편견을 깨고 모두가 새로운 길을 함께 탐색하는 이야기를 담고 있어 폭스바겐이 추구하는 브랜드 가치와 자연스럽게 맞닿아 있다"며 "협업으로 고객과 새로운 감성적 연결을 만들어지기를 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.