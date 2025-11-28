결혼 하루 전 예비부부 추락사 '의혹'…창문을 화장실로 착각?

기사입력 2025-11-28 15:35


결혼 하루 전 예비부부 추락사 '의혹'…창문을 화장실로 착각?
사진출처=구파이뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 결혼을 하루 앞둔 예비부부가 1시간 간격으로 잇따라 추락해 숨지는 사건이 발생했다.

구파이뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난 24일 새벽 후난성 쌍봉현 청수평진에 사는 25세 남성 쩡 모씨가 4층 자택에서 실수로 추락해 숨졌다. 1시간 후엔 같은 장소에서 25세 여성 양 모씨가 스스로 뛰어내렸다.

경찰은 현장 감식과 CCTV 확인, 법의학 검증 등을 통해 범죄 혐의는 없는 것으로 판단했다.

유족 측은 사건에 대한 의문점을 제기하며 안타까워했다.

신랑의 사촌 누나인 쩡 씨는 "23일 신랑이 신부 집을 방문, 예물을 전달했으며 24일 새벽 술에 취해 화장실을 찾다 창문을 화장실로 착각해 추락한 것으로 보인다"면서 "창문은 바닥에서 1미터 이상 높이에 있었다"고 설명했다. 이어 "예비 신부는 약 1시간 뒤 같은 장소에서 추락했다. 신랑의 사망에 충격을 받고 극단적인 선택을 한 것으로 추정된다"고 말했다.

경찰은 범죄 혐의점은 발견하지 못했지만 추가 조사 중이라고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

186억 쾅! 새 감독 한마디에 곳간 털었다 → 두산 집토끼만 106억 FLEX + 80억 박찬호까지. 지원사격 제대로

5.

"유럽 복귀 없다" 손흥민 귀국, 11년 만의 축구 없는 '크리스마스 휴가'→토트넘 팬들과 '작별 인사'…월드컵 '올인', "겨울에 잘 쉴 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.