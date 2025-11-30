계단 오를 때 숨차고 옷 입을 때 호흡 불편…찬바람에 'COPD' 환자 …

[스포츠조선 장종호 기자] 갑자기 찬 공기가 찾아오는 요즘, 숨이 차거나 기침이 부쩍 늘어 불편함을 호소하는 사람들이 많다. 특히 만성폐쇄성폐질환(COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease)을 앓고 있는 환자에게는 이런 기온 변화가 증상 악화의 요인이 될 수 있다. COPD는 기도가 좁아지고 폐 기능이 점차 저하되는 대표적인 만성 호흡기 질환으로, 단순한 만성 기침이나 노화로 오인돼 조기 진단이 늦어지는 경우가 많다.
COPD는 흡연, 분진 및 가스에 노출되는 직업군, 실내외 대기오염, 반복적인 호흡기 감염 등으로 인해 기도와 폐포에 염증이 생기고, 이로 인해 폐가 점차 손상되는 질환이다. 그중 흡연이 가장 큰 원인으로, 전체 환자의 70~80%가 흡연과 관련이 있다. 담배 연기의 유해 물질이 폐 조직을 파괴하고 기관지를 좁혀, 결국 숨쉬기조차 힘들게 만든다.
주요 증상은 점점 심해지는 호흡곤란이며 만성 기침이나 가래가 동반될 수 있다. 초기에는 계단을 오를 때 숨이 차거나, 미세먼지가 많은 날 숨쉬기가 불편한 정도로 나타나지만, 질환이 진행되면 짧은 거리 보행이나 옷을 입는 일상 동작에서도 호흡이 힘들어질 수 있다. 특히 흡연자는 이런 증상을 단순한 '흡연 후유증'으로 여기고 방치하는 경우가 많아 주의가 필요하다.
가톨릭대학교 인천성모병원 호흡기내과 최준영 교수는 "COPD는 방치하면 산소포화도가 떨어지고 심폐기능 저하로 생명에 위협이 될 수도 있다"며 "특히 40세 이상 흡연자나 직업적으로 분진에 노출된 사람은 반드시 폐기능 검사를 통해 조기에 확인해야 한다"고 강조했다.
COPD는 간단한 폐기능 검사만으로도 진단할 수 있다. 폐활량과 1초간 강제호기량(FEV1) 등을 측정해 공기 흐름의 제한 여부를 확인하는 핵심 진단 방법이다. 또한 흉부 X선이나 CT 촬영을 통해 폐 구조의 이상 유무를 확인하고, 폐암이나 폐결핵 등 다른 호흡기 질환을 감별하는 데 활용된다. 초기에 발견하면 약물 치료와 생활습관 개선으로 질환의 진행을 늦추고, 악화를 예방할 수 있다.
치료의 핵심은 금연이다. 금연은 COPD의 진행을 늦출 수 있는 유일한 근본적 치료로, 금연 직후부터 폐 기능 저하 속도가 완화되는 것으로 알려져 있다. 흡입형 기관지확장제나 흡입 스테로이드제 등 약물치료는 증상을 완화하고 악화를 늦추는 데 도움이 된다. 중증 환자에게는 산소치료, 호흡재활치료가 병행된다. 규칙적인 운동과 호흡 훈련도 증상 개선에 효과적이다.
또한 COPD 환자는 호흡기 감염에 취약해 독감, 폐렴구균 백신 접종이 권장된다. 겨울철이나 환절기에는 실내 습도를 40~60%로 유지하고, 찬 공기와 미세먼지에 노출되지 않도록 마스크 착용이 필요하다. 충분한 수분 섭취와 균형 잡힌 식사도 폐 건강 유지에 도움을 준다.
최준영 교수는 "COPD는 조기 진단과 꾸준한 관리로 충분히 조절 가능한 질환"이라며 "무심코 넘긴 숨이 차는 증상이 있다면 폐 기능 검사를 통해 정확한 진단을 받는 것이 중요하다. 금연과 정기검진, 백신 접종을 실천하면 건강한 호흡을 지킬 수 있다"고 조언했다.