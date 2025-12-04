'접힌 뱃살' 노출한 아이돌 "예쁘게 보정" 부탁에 팬들 창의력 '뿜뿜'

기사입력 2025-12-04 11:14


'접힌 뱃살' 노출한 아이돌 "예쁘게 보정" 부탁에 팬들 창의력 '뿜뿜'
사진출처=엑스(X)

[스포츠조선 장종호 기자] 일본 여성아이돌 그룹 멤버가 무대 사진 속 접힌 뱃살을 공개해 눈길을 끌었다.

팬들에게 "예쁘게 보정해 달라"는 깜찍한 요청을 하면서 더욱 화제가 되고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 일본 아이돌 그룹 '멜티 베어(Melty BeaR)'의 멤버 시라스 아야노(27)는 지난 11월 20일 도쿄 무대에서 촬영된 사진을 자신의 SNS에 올렸다.

사진 속 그녀는 옆으로 몸을 기울인 모습이었는데 배에 작은 주름이 잡혀 있었다.

그녀는 다음 날 해당 사진을 다시 올리며 "배 부분을 아름답게 보정해 달라"고 팬들에게 요청했다.

이 게시물은 순식간에 화제가 되어 4400만 조회수, 4만 1000개의 '좋아요'를 기록했다.

많은 팬들은 직접 사진을 보정해 댓글로 공유했다.

일부는 주름을 지우거나 허리띠를 합성했고, 다른 이들은 담요를 들고 있는 사람을 추가해 '추운 날씨에 배를 보호하라'는 메시지를 남겼다. 또 어떤 팬들은 주름을 확대해 귀여운 얼굴을 합성하거나 배를 더 통통하게 만드는 등 다양한 방식으로 창의력을 발휘했다.


아야노는 이러한 반응을 즐기며 게시물을 고정했고, 일부 작품을 '우수작'으로 선정하기도 했다.

많은 네티즌들은 "아이돌 치고는 조금 통통할 수 있지만 여성으로서는 정상적인 체형이다. 건강을 챙기길 바란다", "배 주름을 솔직히 공개한 모습이 오히려 응원하고 싶게 만든다", "옆으로 몸을 기울이면 누구나 주름이 생긴다. 여성들은 스스로를 더 사랑해야 한다" 등의 반응을 내놓고 있다.

한편 지난해 9월 결성된 멜티 베어는 올해 1월 도쿄에서 데뷔했으며, 현재 그룹 공식 SNS 팔로워는 5400명, 아야노 개인 팔로워는 1만 6000명에 달한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


'접힌 뱃살' 노출한 아이돌 "예쁘게 보정" 부탁에 팬들 창의력 '뿜뿜'
팬들이 보정한 시라스 아야노 사진

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.