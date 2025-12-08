우리아이들병원, 한양대병원과 소아의료 안전망 강화 협력

[스포츠조선 장종호 기자] 보건복지부 지정 소아청소년 전문병원인 우리아이들의료재단 우리아이들병원(이사장 정성관, 병원장 백정현)은 지난 4일 한양대학교병원 동관 8층 제1회의실에서 한양대학교병원(병원장 이형중)과 소아환자 진료 협력체계 강화를 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 소아환자의 중증도 및 응급 상황에 따라 신속하고 체계적인 전원·회송 시스템을 구축하고, 지역사회 기반에서 경증·중등증 소아환자는 전문병원이 책임지고, 중증 환자는 상급종합병원과 연계하는 협력 진료체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.
이날 협약식에는 우리아이들의료재단에서 정성관 이사장, 우리아이들병원 백정현 병원장, 길현수 행정부장, 미래전략실 주영헌 과장이 참석했고, 한양대학교병원에서는 이형중 병원장, 이항락 부원장, 김희진 기획조정실장, 노성원 대외협력실장, 공상훈 운영지원국장, 박정환 CS혁신센터장, 양승 소아청소년과 과장, 나재윤 소아청소년과 의국장이 참석해 협력 방향과 실질적 운영 방안에 대해 논의했다.
양 기관은 협약을 통해 ▲소아환자의 중증도와 응급 상황에 따른 신속한 전원 및 회송 체계 구축 ▲임상 치료, 교육 및 연구 분야 협력 ▲권역 협력모델의 안정적 운영과 품질 향상을 위한 공동 활동 ▲소아 안전 및 건강 증진을 위한 의료 정보 공유 등에 상호 협력하기로 했다. 특히 우리아이들병원이 24시간 소아 진료를 담당하며 발견한 중증 또는 중증으로 진행 가능성이 높은 환자를 한양대학교병원으로 연계하고, 급성기 치료 이후 안정기 환자는 다시 지역 전문병원으로 회송하는 구조를 정밀하게 구축하는 데 뜻을 모았다.
우리아이들병원은 2013년 개원 이후 소아청소년 전문 진료체계를 선도적으로 구축해 오며, 국내 소아청소년과 전문의들 사이에서 소아 진료 인프라의 새로운 방향을 제시한 병원으로 평가받아 왔다. 실제로 한양대학교병원 나재윤 교수는 "우리아이들병원은 아동병원 진료체계를 정립하며 소아청소년과 전문의가 나아가야 할 모델을 초기부터 제시해 온 병원"이라며, "현재 전국적으로 어린이병원이 확대되기 이전부터 소아 전문 진료의 틀을 만들어 온 점에서 의미가 크다"고 높이 평가했다.
이러한 기반 위에 우리아이들병원은 올해 4월부터 24시간 365일 소아 진료체계를 본격 운영하며, 경증부터 중등증까지의 소아환자를 안정적으로 진료하는 한편, 중증 환자에 대해서는 조기 선별과 신속한 상급종합병원 연계를 통해 지역 소아의료 안전망의 핵심 역할을 수행하고 있다. 한양대학교병원 측은 "우리아이들병원은 현장 중심의 진료 경험과 체계적인 운영을 바탕으로, 상급종합병원과의 협력에서 중요한 역할을 담당할 수 있는 파트너"라며 이번 협약의 의미를 강조했다.
정성관 이사장은 "우리아이들병원은 24시간 진료 현장에서 축적된 경험을 바탕으로, 전체 환자 중 일부에 해당하는 중증 환자를 보다 빠르고 정확하게 선별해 상급종합병원과 연계하는 구조가 무엇보다 중요하다고 판단해 왔다"며 "한양대학교병원과의 협력은 소아 중증·응급 환자 의료안전망을 더욱 촘촘히 하는 결정적 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
한양대학교병원 이형중 병원장은 "본원은 서울시 '우리아이 안심병원' 사업에 참여하며 소아응급·중증 환자 진료 역량 강화를 지속해 왔다"며 "이번 협약을 통해 지역 내 소아 전문병원과의 연계를 한층 체계화함으로써 소아응급 진료체계를 보다 안정적으로 운영해 나가겠다"고 전했다.
우리아이들의료재단은 이번 협약을 계기로, 상급종합병원과의 실질적인 역할 분담과 상호 신뢰에 기반한 협력 진료체계를 확대하고, 24시간 진료를 중심으로 한 지역 완성형 소아의료 모델 구축에 박차를 가할 계획이다. 특히 전문병원과 대학병원이 각자의 기능과 강점을 살리는 협력 구조를 통해, 보호자와 환자가 안심할 수 있는 소아의료 환경 조성에 지속적으로 기여해 나간다는 방침이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
4일 한양대학교병원 동관 8층 제1회의실에서 열린 소아환자 진료 협력체계 강화 협약식에서 정성관 우리아이들병원 이사장(왼쪽에서 6번째)과 이형중 한양대병원장(왼쪽에서 7번째) 등 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.