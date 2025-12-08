부산힘찬병원 문남훈 의무원장, 개원의 연수강좌서 고관절 수술 전략 발표
[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원 문남훈 의무원장이 6일 양산부산대학교병원 본관 모암홀에서 열린 '제6회 정형외과 개원의 연수강좌(Orthopaedic Debate & Consensus)'에서 고관절 수술과 인공관절 치환술 분야의 최근 치료 전략을 발표했다.
이번 연수강좌는 정형외과 개원의 및 전공의를 대상으로 한 학술 교육 프로그램으로, 하지·상지 정형외과 수술뿐만 아니라 고관절 및 관절치환술 분야 최신 지견을 공유하는 자리였다.
문남훈 의무원장은 이날 발표 세션에서 고관절 골절 및 만성 고관절 질환 환자에게 인공관절 또는 고관절 치환술을 언제, 왜 적용해야 하는지에 대한 임상 기준과 더불어 수술 후 경과 관리, 재활 계획을 포함한 다각적 치료 전략을 제시했다.
이어 "고관절 질환은 환자의 활동성과 삶의 질에 큰 영향을 미친다"며 "개원의들이 환자의 증상 특성과 치료 경과를 이해하고 적절히 안내하는 과정이 중요하다"고 강조했다.
문 의무원장은 고관절 및 무릎 인공관절 수술 분야에서 특화된 임상 체계를 구축해 왔으며, 부산·울산·경남 지역을 중심으로 풍부한 수술 경험을 쌓아왔다. 이번 연수강좌 발표는 실제 진료 현장에서 바로 적용 가능한 평가 기준과 치료 전략을 제시했다는 점에서 참석자들로부터 높은 학술적 평가를 받았다
부산힘찬병원 관계자는 "연수강좌에서 실제 임상 경험을 공유하게 된 것은 고관절 진료에 집중해온 의료진의 노력이 반영된 결과"라며 "앞으로도 축적된 임상 경험과 지속적인 연구를 바탕으로 지역 환자분들에게 더욱 안전하고 효과적인 의료 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
|'제6회 정형외과 개원의 연수강좌'에서 고관절 수술과 인공관절 치환술 분야의 최근 치료 전략을 발표하고 있는 부산힘찬병원 문남훈 의무원장.
