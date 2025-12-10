BNK금융, 디지털혁신 문화 조성 위한 '디지털 혁신 챌린지 해커톤 2025' 개최

기사입력 2025-12-10 16:47


BNK금융, 디지털혁신 문화 조성 위한 '디지털 혁신 챌린지 해커톤 20…

BNK금융그룹이 '디지털 혁신 챌린지 해커톤 2025'를 개최했다고 10일 밝혔다. 헤커톤 2025는 미래의 고객인 디지털 네이티브 세대의 인사이트 확보와 임직원 및 MZ세대의 혁신적인 아이디어 발굴을 위해 마련됐다.

BNK금융에 따르면 해커톤 2025를 위해 지난 10월말부터 AI를 활용한 업무 혁신 방안, 디지털 기술 및 채널을 활용한 금융혁신 방안, 블록체인을 활용한 금융혁신 방안 등 세 가지 아젠다를 통해 젊은 세대들의 다양한 아이디어를 접수했다. 해커톤 2025에서는 직원들이 현장에서 실무적으로 개선이 필요하다고 느낀 문제점과 자체적으로 혁신할 수 있는 아이디어 중심의 '임직원 부문(Track 1)', 젊은 세대들의 시각과 고객의 관점에서 생각할 수 있는 아이디어를 발굴하는 '국내외 대학(원)생 부문(Track 2)'으로 나눠 BNK의 미래 디지털 혁신을 위한 참신한 아이디어를 공모했다.

각 주제별로 다양한 영역에서 84개팀이 참가했고 부문별 상위 5팀을 선정한 후 금일 본 심사를 거쳐 각 부문별 최종 3팀, 총 6팀의 참신한 아이디어를 선발했다.

박성욱 BNK금융 전무(AI미래가치부문장)는 "해커톤 2025는 BNK금융의 디지털 혁신을 위해 개최된 첫 번째 해커톤 대회로 발굴된 참신한 아이디어가 디지털금융 혁신에 적극 활용될 것으로 기대한다"며 "임직원과 고객이 함께 소통하고 혁신하는 다양한 장을 꾸준히 마련하여 디지털금융 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

