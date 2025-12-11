LG유플러스, 2025 CDP 기후변화 대응 평가 '리더십 A' 획득

기사입력 2025-12-11 09:50


LG유플러스, 2025 CDP 기후변화 대응 평가 '리더십 A' 획득

LG유플러스가 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 부문 평가에서 2년 연속으로 최고 등급인 '리더십 A'를 획득했다. CDP는 매년 전 세계 주요 기업의 기후변화 대응전략과 온실가스 감축 활동을 점검하는 글로벌 평가다. 기업의 환경 관련 경영정보 분석 보고서를 발간해 전 세계 금융기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 기업 평가와 투자를 지원한다.

11일 LG유플러스에 따르면 기후변화 관련 위험 및 기회 분석 고도화, 기후변화 대응 체계 구축, 자가 태양광 발전 도입, 탄소 중립 목표 고도화 등 차별화된 탄소 중립 추진 활동 등에서 높은 평가를 받았다. LG유플러스는 지난 2013년 이래 매년 지속가능경영보고서를 발간해 ESG 관련 사항을 투명하게 공개하고 있다. 또한 이사회 산하에 ESG위원회를 설치해 기후변화 대응을 관리하고 있다.

지난해 통신업계 최초로 '지속가능성 관련 IFRS(국제회계기준) S1·S2 보고서' 발간에 이어 올해는 'KSSB 제2호 기후 관련 공시 보고서'도 발간했다. 보고서는 지속가능성 및 기후 관련 재무정보 공시 기준에 부합해, LG유플러스의 기후변화 대응 활동 및 재무적 영향을 확인할 수 있다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "LG유플러스만의 차별화된 기후 변화 대응 체계를 바탕으로 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전설의 완벽한 복귀작" 손흥민 토트넘 복귀 英 BBC 감동 폭발…'SON, 완벽한 타이밍으로 도착'

2.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

3.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

4.

'목이 터져라' 실수하면 어때, 투지가 중요하지...여오현 대행의 열정적인 리더십

5.

"다년계약 의사 전달. 답 기다리는 중." 차단장이 팬들에게 직접 알린 박동원-홍창기 다년계약 상황은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.