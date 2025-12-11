"충남의 흥잔치"충남문화관광재단, '트롯 하모니' 송년 콘서트 개최

충남문화관광재단이 12월 19일 충청남도 문화예술회관에서 '2025 송년콘서트 : 트롯 하모니'를 개최한다.
11일 충남문화관광재단에 따르면 19일 오후 7시 30분 부터 진행되는 송년콘서트는 발라드 트로트부터 흥겨운 댄스 트로트까지, 다양한 활동 범위와 개성을 가진 다섯 가수가 5인 5색의 하모니를 선보인다. 공연 티켓은 2025년 12월 11일 오전 11시부터 충남문화관광재단 누리집과 NOL 티켓(구 인터파크티켓)을 통해 예매 가능하며, 7세 이상부터 관람할 수 있다. 충남문화관광재단 회원 할인과 다양한 정책 할인을 통해 15~70%의 할인이 가능하다.
송년 콘스트에는 '사랑의 배터리'를 비롯해 여러 히트곡을 선보여온 홍진영, 국내 축제에 1000여회 이상 참여하며 사랑받아온 조은하, '물랑루즈'와 '식스'등 다양한 뮤지컬 작품에서 활약해온 배수정, '들풀같은 여자'·'꽃바람 여인' 등의 대표곡과 다양한 활동으로 대중과 꾸준히 소통하는 조승구, '명성황후'·'투란도트' 등의 뮤지컬과 '헬로트로트'·'불후의 명곡' 등 무대와 방송을 넘나드는 김도하가 출연한다.