국내 말기신부전 환자 10년간 2배 ↑…고혈압 환자 신장 기능 악화 위험…

그러나 만성신장병 환자에서 신장 기능을 안정적으로 유지하기 위한 관리 근거는 여전히 부족하다는 지적이다.
이러한 문제 해결을 위해 질병관리청 국립보건연구원은 2011년부터 만성신장병 환자 장기 추적 코호트 연구를 통해 전국 24개 병원에서 만성신장병 환자 약 5582명을 추적 조사하고 있는데, 국내 만성신장병 환자에서 혈압과 신장 기능 악화 사이의 연관성을 확인한 연구결과를 최근 국제 학술지에 발표했다.
자료=질병관리청
한승혁 연세대학교 교수 연구팀이 한국과 미국의 성인 진행성 만성신장병 환자 2939명(한국 983명·미국 1956명)을 대상으로 수축기 혈압과 신장 기능 악화 위험성 간의 연관성을 분석한 결과, 수축기 혈압이 140mmHg 이상인 환자는 120mmHg 미만인 환자 대비 신장 기능 악화 위험이 약 1.82배로 높았다. 약 5년간 추적 관찰한 결과 신장기능 감소 속도도 약 2배 빨랐다.
또한 연구팀은 한국인 만성신장병 환자(KNOW-KIDNEY) 1758명을 대상으로 혈압 변동과 신장 기능 악화와의 연관성을 분석했다. 적정 수축기 혈압 범위를 110-130mmHg으로 설정한 후, 1년 동안 수축기 혈압이 이 범위 내에서 항상 조절되는 환자(100%군)는 같은 기간 동안 한번도 조절되지 않는 환자(0%군) 대비 신장 기능 악화 위험이 약 28% 가량 감소함을 확인했다.
김원호 국립보건연구원장 직무대리는 "고혈압은 단순한 만성신장병의 동반질환이 아니라 신장 기능에 영향을 미치는 중요한 위험인자임을 재확인한 연구로, 국내 만성신장병 환자에서 적극적 혈압 관리가 매우 중요하다"고 전했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com