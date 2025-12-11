입안에 들어간 갈대잎 뱉었다가 벌금 50만원, 이유가 '황당'

기사입력 2025-12-11 14:08


입안에 들어간 갈대잎 뱉었다가 벌금 50만원, 이유가 '황당'
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 입안에 들어간 갈대잎을 뱉었다가 벌금 약 50만원이 부과된 노인의 사연이 알려진 후 논란이 일고 있다.

BBC 등 영국 매체들에 따르면 영국 링컨셔주 스케그니스에서 살고 있는 로이 마시(86)씨는 갈대밭 주변 산책 후 벤치에서 잠시 쉬던 중 강한 바람에 날아온 작은 갈대잎이 입으로 들어와 이를 뱉어냈다.

곧바로 근처에 있던 단속요원 2명이 다가와 "침을 뱉었다"며 250파운드(약 50만원)의 벌금을 부과했다.

마시씨는 항의하며 상황을 설명했지만 받아들여지지 않았다.

이후 이의제기를 통해 벌금은 150파운드(약 30만원)로 줄었고, 마시씨는 이를 납부해야 했다.

그는 이 사건 이후 외출 자체가 두려워졌다고 토로했다.

그는 "누구에게나 일어날 수 있는 일인데 벌금을 받았다"며 "이런 일이 반복되면 밖에 나가는 게 무서워진다"고 말했다.

그런데 며칠 후 그는 또 황당한 일을 당했다.


또다시 단속요원에게 불려 세워진 것이다. 주머니에서 꺼낸 휴지를 장갑에 끼워 넣는 순간, 단속요원이 다가와 "휴지를 떨어뜨렸다"고 주장한 것이다. 휴지는 여전히 그의 손에 있었기에 벌금이 부과되지는 않았지만, 그는 "감시당하고 있다는 느낌을 받았다"고 말했다.

해당 소식은 SNS에서 큰 반향을 일으켰다.

마시씨의 딸은 "아버지가 천식과 심장질환이 있어 갈대잎을 삼켜 질식할 뻔했다"며 "침이 아닌 갈대잎만 뱉었는데도 단속요원이 무례하게 벌금을 부과했다"고 비판했다.

이에 대해 지역구 의원은 "수백 건의 제보를 받았다"며 "주민들은 단속 방식에 대해 분명한 우려를 갖고 있다"고 말했다.

하지만 환경미화 당국은 "특정 연령층이나 취약계층을 표적으로 삼는 일은 없다"며 "도시를 깨끗하게 유지하기 위한 긍정적 행동을 유도하는 것이 목표"라고 해명했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생 잃은 줄 알았는데"

2.

'혜리와 결별' 류준열, 불참 아니었다..10년 만 재회한 '응팔' 가족들(10주년)

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'응팔 진주' 김설, 14세에 발명 영재됐다..유재석 "어떻게 된 거야, 이렇게 컸어?"(유퀴즈)

5.

"커플타투 안지울 거면 빠져라" 정국·윈터 열애설에 양측 팬 트럭 시위[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생 잃은 줄 알았는데"

2.

'혜리와 결별' 류준열, 불참 아니었다..10년 만 재회한 '응팔' 가족들(10주년)

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'응팔 진주' 김설, 14세에 발명 영재됐다..유재석 "어떻게 된 거야, 이렇게 컸어?"(유퀴즈)

5.

"커플타투 안지울 거면 빠져라" 정국·윈터 열애설에 양측 팬 트럭 시위[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

2.

[공식발표]'마이너리그만 8년' KBO 역수출 명가는 왜 13억 안겼나…"최고 154㎞ 위력, 나도 페디·하트처럼"

3.

"불펜 보강 필요" 재계약 사령탑의 일성, 구단은 "집토끼 우선" 엇박자인가, 전략적 선택과 집중인가

4.

"지난 11월 캠프초청, 직접 지켜봤다" '롯데행 유력' 교야마는 어떤 선수? '최고 155㎞' 강속구+선발 경험 호평 [SC포커스]

5.

손흥민 EPL 공식 인정! 프리미어리그의 전설→토트넘과의 작별 주목…"환상적인 순간 남긴 채 떠났다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.