기사입력 2025-12-11 14:17


현대차-산업안전상생재단, '산업안전 일경험 프로젝트' 성과공유회 진행

현대자동차가 산업안전상생재단과 함께 국내 산업안전 생태계 구축을 위해 올해 추진한 '산업안전 일경험 상생협력 프로젝트'의 성과공유회를 진행했다고 11일 밝혔다.

현대차에 따르면 지난 4월 현대차와 산업안전상생재단은 고용노동부, 주요 국내 대학과 함께 '지속가능한 안전생태계 조성을 위한 산업안전 분야 민·관·학 업무협약(MOU)'을 체결하고, 산업안전 교육 프로그램 마련, 청년 역량 강화, 중소기업 안전관리 체계 고도화 등을 목표로 산업안전 일경험 상생협력 프로젝트를 추진했다.

프로젝트에서 현대차는 다양한 사업장 견학을 지원하며 청년들에게는 현장 중심의 실무 경험과 진로 탐색의 기회를, 중소기업에는 수준 높은 안전인재 확보의 기회를 제공했다. 산업안전상생재단은 전문 인력 매칭, 멘토링, 맞춤형 프로그램 개발을 주도하고 프로젝트 운영을 뒷받침했다.

성공적인 프로젝트 추진 결과 현대차와 산업안전상생재단은 고용노동부가 주최한 '2025 미래내일 일경험 우수사례 공모전'에서 고용노동부 장관상을 수상하며, 최우수 프로그램으로 선정되는 성과를 달성했다.

현대차 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 청년들의 안전 역량을 강화하고, 중소기업 안전관리 체계를 고도화하기 위해 노력했다"라며 "앞으로도 국내 산업 전반에 산업안전 생태계가 구축될 수 있도록 지속 앞장서 나아가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

