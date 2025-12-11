경상국립대병원 혈액종양내과 이경원 교수팀, '성인 골수이식' 300례 달성

기사입력 2025-12-11 17:55


[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 안성기)은 혈액종양내과 이경원 교수팀이 12월 8일 기준, 성인 골수이식 누적 300례를 공식 달성했다고 11일 밝혔다.

경상국립대병원은 경남 지역에서 골수이식 진료를 가장 먼저 시작한 기관으로, 이번 성인 골수이식 300례 달성은 지난 20여 년간 병원이 구축해 온 이식 진료 체계가 안정적으로 운영되고 있음을 보여주는 정량적 지표이다.

경상국립대병원은 제한된 의료 인프라 속에서도 성인 및 소아청소년 환자를 대상으로 한 이식 프로그램을 단계적으로 확장해 왔다.

특히 혈액종양내과와 소아청소년과가 공동으로 수행한 이식 건수는 2023년에 이미 누적 300례를 넘어, 지역 내 고난도 혈액암 치료 수요에 대한 본원의 대응 역량을 입증한 바 있다.

이번 성과는 그 공동 성과와는 별개로 성인 혈액종양내과의 단독 수행 건수가 300례에 도달했다는 점에서, 임상 운영의 지속성과 치료 프로토콜의 표준화, 고난도 치료 역량 축적 등을 보여준다.

또한, 이번 300례 달성은 단독 부서의 성과가 아니라 경남지역암센터 혈액병동 및 무균실 간호팀, 진단검사의학과 임상병리사, 혈액종양내과 전공의 및 교수진 등 이식 과정 전반에 참여한 의료진의 긴밀한 협력으로 일궈낸 다학제적 결실이라는 점에서 큰 의미가 있다.

혈액종양내과 이경원 교수는 "이번 '성인 골수이식 300례 달성'은 단순한 누적 건수의 증가가 아닌, 지역 기반 이식 프로그램의 안정성과 성숙도를 확인하는 기준점이다. 그리고 지역 혈액암 진료의 기준을 마련하고 발전시키겠다는 경남지역암센터와 혈액종양내과의 굳건한 의지를 보여주는 중요한 이정표라고 생각한다"며 "앞으로 이식 관련 감염·합병증 관리 시스템 고도화, 고위험 환자군 맞춤형 이식 전략 강화, 치료 접근성 향상을 위한 지역 네트워크 확대, 표준 진료지침의 지속적 개정 및 품질관리 강화 등을 통해 이식 진료의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 경상국립대병원 혈액종양내과는 지난 20년간 동종·반일치·자가이식을 모두 포함하는 포괄적 치료 체계를 운영해 왔으며, 이식 전 처치요법, 조혈모세포 이식 과정, 합병증 관리, 장기 추적관리에 이르는 전 주기적 진료 과정을 표준화함으로써 안정적인 이식 성공률 확보와 장기 생존율 개선에 기여하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


경상국립대병원 혈액종양내과 이경원 교수팀, '성인 골수이식' 300례 달…
이경원 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.