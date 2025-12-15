대한항공, 비상구 조작 행위 강력 대처…2년간 14건 발생 '안전 문화' 도모

기사입력 2025-12-15 13:39


대한항공, 비상구 조작 행위 강력 대처…2년간 14건 발생 '안전 문화'…

대한항공이 승객의 비상구 조작 행위에 강력히 대처하기로 했다. 항공기 운항 안전을 크게 위협할 수 있음에도 불구, 일부 승객들에 의한 비상구 조작 사례는 여전히 계속 발생하고 있는 데 따른 조치다.

15일 대한항공에 따르면 지난 4일 인천발 시드니행 항공편에서는 한 승객이 항공기 이륙 직후 비상구 도어 핸들을 조작했고, 이를 목격한 승무원이 즉각적으로 제지했다. 당시 승객은 "기다리다 그냥 해봤다, 장난으로 그랬다"는 반응을 보였고, 지난 11월 16일 인천발 시안행 항공편에서는 한 승객이 운항 중에 비상구 도어를 조작하고 화장실인 줄 착각했다고 대응하는 사례도 있었다. 최근 2년간 비상구를 조작하거나 조작을 시도한 사례는 14건에 달한다는 게 대한항공의 설명이다. 항공기의 비상구 도어를 조작하거나 조작을 시도하는 것은 항공기의 운항을 방해하고 모든 승객의 안전을 심각하게 위협하는 명백한 범법 행위다. 항공보안법 제23조(승객의 협조의무) 제2항에 따르면 승객은 항공기 내에서 출입문/탈출구/기기의 조작을 해선 안 된다고 강조하고 있다.

처벌의 강도는 쎄다. 항공보안법 제46조(항공기 내 폭행죄 등) 제1항에는 '항공 보안법 23조 제2항을 위반해 항공기의 보안이나 운항을 저해하는 폭행·협박·위계행위 또는 출입문·탈출구·기기의 조작을 한 사람은 10년 이하의 징역에 처한다'고 규정하고 있다. 최근엔 실제 법적 처벌로 이어진 사례가 있다. 2024년 8월 제주발 항공편에서 비상구 레버 덮개를 열어 항공기 출발을 1시간 이상 지연시킨 승객에게 징역 6개월에 집행유예 2년, 사회봉사명령 80시간 판결이 내려졌다.

대한항공은 항공기의 안전 운항을 저해하는 기내 불법 방해행위에 대해 적극적으로 대처, 항공 안전 문화 정착에 앞장선다는 계획이다.

대한항공은 "운항 중 비상구를 조작하거나 조작을 시도할 경우 예외 없이 무관용 원칙을 적용할 계획"이라며 "형사 고발과 함께 실질적 피해에 대한 민사상 손해배상도 검토하는 한편 해당 승객에게는 탑승 거절 조치까지 취할 예정"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '링거이모' 입 열었다…"의료 면허無, 반찬값 벌려고"[SC이슈]

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

4.

정우성 "나에게 엄청난 용기를 준 작품..도발적이라고 생각했다"(메이드인코리아)

5.

유재석, 결국 일침 가했다 "노력도 안 하면서 서운해하고 남탓..어리석다"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '링거이모' 입 열었다…"의료 면허無, 반찬값 벌려고"[SC이슈]

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

4.

정우성 "나에게 엄청난 용기를 준 작품..도발적이라고 생각했다"(메이드인코리아)

5.

유재석, 결국 일침 가했다 "노력도 안 하면서 서운해하고 남탓..어리석다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 떠나 진짜 마음 아프지만"…35살 베테랑의 승부수, KIA 9위 오명 지워줄까

2.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

3.

손흥민 떠나니 유니폼 집어던졌다! '붕괴된 위계질서' 논란 투성이…쏘니 있을 땐 에이스, 지금은 문제아

4.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

5.

RYU 10승 기회와 바꾼 예비역 선발 발굴…"덕분에 자신감 붙었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.