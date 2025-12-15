복권수탁사업자 동행복권, 사회 취약계층 우선 복권판매점 759개 신규 개설

기사입력 2025-12-15 16:18


2025년 신규 복권판매인으로 선정된 정만균(60)씨는 은퇴를 앞두고 제2의 삶을 고민하던 중 복권판매인 모집 공고를 접하게 됐다. 두 차례 도전 끝에 최종 선정된 그는 "정년퇴직이 얼마 남지 않아 걱정이 많았는데, 계속 일할 기회를 얻게 되어 큰 선물처럼 느껴졌다"며, "지난 7월에 처음 도전하는 베이커리와 함께 복권판매점을 열어 도전하는 마음으로 제 2의 인생을 시작하고 있다"고 말했다.

경기 양주시에서 신규 복권판매점을 개설한 양형융(70)씨는 국가유공자 자격으로 10번의 도전 끝에 복권판매인에 선정돼 지난 7월 초 문을 열었다. 그는 "선정 소식을 들었을 땐 정말 복권에 당첨된 것처럼 기뻤다"며 "가족에게 조금이나마 경제적으로 안정된 삶을 줄 수 있을 것 같아 기대된다"고 전했다.

복권수탁사업자 동행복권(대표 홍덕기)은 지난 6월 20일부터 올해 신규 복권판매점 개설이 본격적으로 시작됐으며, 11월까지 총 759개소가 새롭게 문을 열었다고 밝혔다.

이번 신규 판매점 개설은 2022년 기획재정부 복권위원회가 의결한 '온라인복권(로또) 판매점 확충 방안'에 의해 진행되는 사업으로, 해당 방안은 사회 취약계층의 자립 지원과 국민의 복권구매 편의성 제고를 목표로 2022년부터 2025년까지 4년간 연차별 모집계획에 따라 순차적으로 진행하고 있다.

올해 3월에는 예비판매인 1,600여 명을 모집했으며, 2022년부터 2024년까지 누적 개설된 판매점은 약 2,665개소에 달한다. 특히, 장애인·기초생활수급자 등 우선계약 대상자인 취약계층의 비중은 2021년 말 53%에서 2024년 말 73%로 크게 증가해, 당초 2025년까지 목표였던 취약계층 비중 70%를 1년 앞서 조기 달성했다.

2025년 11월 기준 전국 복권판매점은 총 9,338개소로, 최종 목표인 9,582개소까지 244개소만을 남겨두고 있다.

한편, 동행복권은 '온라인복권(로또) 판매점 확충 방안'이 종료됨에 따라 현행 신규 복권판매인 모집은 올해를 마지막으로 종료하고, 2026년에는 판매인 모집 없이, 2027년부터 시행 예정인 새로운 판매인 모집계획을 수립할 예정이다. 아울러 향후 판매인 모집에서도 취약계층에게 실질적인 자립 기회를 제공한다는 목표를 이어가기 위해, 현재의 취약계층 중심의 판매인 선정 기준은 계속 유지해 나갈 방침이다.


복권수탁사업자 동행복권, 사회 취약계층 우선 복권판매점 759개 신규 개…
[사진제공=동행복권] 올해 신규 복권판매인에 선정된 정만균 씨가 서울 강북구에 위치한 복권판매점에서 고객을 응대하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.