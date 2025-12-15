남편의 '520번 외도', 희귀병 아들 홀로 키우는 여성…만화로 제작 화…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 남편의 520번 외도 사실을 알게 된 일본 여성이 희귀병을 앓는 아들을 홀로 키우며 겪은 고통스러운 삶을 만화로 풀어내 많은 이들에게 용기를 주고 있다.
그러던 중 두 사람의 아들은 전 세계에 30명도 채 되지 않는 희귀 질환을 안고 태어났고, 남편이 장시간 근무와 잦은 외출로 집을 비우는 동안 양육의 모든 부담은 쿠사노에게 돌아갔다.
남편은 "업무 스트레스를 밖에서 풀었을 뿐 깊은 관계는 아니다"며 반성의 기미를 보이지 않았다.
분노한 쿠사노는 기록과 메시지를 하나하나 확인하며 남편의 외도가 무려 520건에 달한다는 사실을 밝혀냈다. 상대는 유흥업소 여성부터 성인영화 배우까지 다양했다.
처음에는 복수를 꿈꿨지만, 결국 아들에게 상처가 될 수 있다는 생각에 마음을 바꿨다.
이후 남편을 병원에 데려갔고, 그는 학창 시절부터 이어진 '섹스 중독' 진단을 받았다.
쿠사노는 "섹스 중독이라는 개념을 이해하면서 조금씩 감정이 정리됐다"고 말했다.
아들을 위해 남편과 대화를 시도하고 치료에도 동행했지만, 결국 두 사람은 별거에 들어갔다.
현재 쿠사노는 아들을 홀로 키우며 일본 만화가 아라이 피로요와 함께 자신의 이야기를 만화로 제작해 정서적 위안을 얻고 있다. 관련 책도 출간했다.
쿠사노는 "무슨 일이 있어도 사랑스러운 아이를 위해 최선을 다한 것을 후회하지 않는다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com