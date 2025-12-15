남편의 '520번 외도', 희귀병 아들 홀로 키우는 여성…만화로 제작 화제

기사입력 2025-12-15 16:58


남편의 '520번 외도', 희귀병 아들 홀로 키우는 여성…만화로 제작 화…
사진출처=슈칸분슌

[스포츠조선 장종호 기자] 남편의 520번 외도 사실을 알게 된 일본 여성이 희귀병을 앓는 아들을 홀로 키우며 겪은 고통스러운 삶을 만화로 풀어내 많은 이들에게 용기를 주고 있다.

일본 주간지 슈칸분슌 보도에 따르면, 주부 네무 쿠사노는 지인의 소개로 남편을 만나 결혼했다.

그녀는 남편이 성실하고 수줍은 사람이라고 믿었고, 자신을 배신할 리 없다고 확신했다.

그러던 중 두 사람의 아들은 전 세계에 30명도 채 되지 않는 희귀 질환을 안고 태어났고, 남편이 장시간 근무와 잦은 외출로 집을 비우는 동안 양육의 모든 부담은 쿠사노에게 돌아갔다.

쿠사노의 삶은 남편의 가방에서 콘돔과 각종 흥분제를 발견하면서 무너졌다.

이어 남편의 휴대전화에서 데이팅 앱 알림까지 확인되자 의심은 확신으로 바뀌었다.

남편은 "업무 스트레스를 밖에서 풀었을 뿐 깊은 관계는 아니다"며 반성의 기미를 보이지 않았다.

분노한 쿠사노는 기록과 메시지를 하나하나 확인하며 남편의 외도가 무려 520건에 달한다는 사실을 밝혀냈다. 상대는 유흥업소 여성부터 성인영화 배우까지 다양했다.


처음에는 복수를 꿈꿨지만, 결국 아들에게 상처가 될 수 있다는 생각에 마음을 바꿨다.

이후 남편을 병원에 데려갔고, 그는 학창 시절부터 이어진 '섹스 중독' 진단을 받았다.

쿠사노는 "섹스 중독이라는 개념을 이해하면서 조금씩 감정이 정리됐다"고 말했다.

아들을 위해 남편과 대화를 시도하고 치료에도 동행했지만, 결국 두 사람은 별거에 들어갔다.

현재 쿠사노는 아들을 홀로 키우며 일본 만화가 아라이 피로요와 함께 자신의 이야기를 만화로 제작해 정서적 위안을 얻고 있다. 관련 책도 출간했다.

쿠사노는 "무슨 일이 있어도 사랑스러운 아이를 위해 최선을 다한 것을 후회하지 않는다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.