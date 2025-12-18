"독도가 다케시마?"…세계 최대 항공기 추적 앱 논란

기사입력 2025-12-18 08:37


[스포츠조선 장종호 기자] 세계에서 가장 많이 이용되는 항공기 추적 앱 '플라이트레이더24'가 독도를 다케시마로 표기해 논란이 되고 있다.

스웨덴 기업이 출시한 이 앱은 전 세계의 항공기 트래픽을 실시간으로 모니터링 할 수 있다.

한국에서 앱을 이용하면 '독도'로 명확히 표기하고 있지만, 일본에서 앱을 이용하면 '竹島'로 나오고 한국어로 설정해 검색하면 '다케시마'로 소개한다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 즉각 항의 메일을 보내 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토"라고 설명했다. 특히 서 교수는 독도에 관한 영어 영상도 함께 첨부하면서 "빠른 시일 내에 시정하라"고 요구했다.

올해 인스타그램에서 이용자 간 위치를 공유하는 지도 서비스를 시작하면서 한국에서는 'DOKDO'로 올바르게 표기했지만, 일본에서는 'TAKESHIMA'로 표기해 논란이 된 바 있다.

지금까지 구글 지도에서도 한국에서만 '독도'로 표기하고 있고, 일본에서는 일본이 주장하는 '竹島'(다케시마)로 표기하고 있다.

서 교수는 "세계적인 포털, SNS, 앱 지도에서 일본에서 접속시 '다케시마'로 표기하는 곳이 많아 지고 있는 상황"이라며 "독도에 관한 지속적인 대응과 글로벌 홍보 강화로 잘못된 표기를 반드시 바로 잡아야 할 것"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"독도가 다케시마?"…세계 최대 항공기 추적 앱 논란
'플라이트레이더24'를 한국에서 접속하면 '독도'로 표기(왼쪽), 일본에서 접속하면 '다케시마'로 표기.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 초대박 소식! '유망주' 양민혁, '손차박' 뛰지 못한 레알 마드리드서 '러브콜'...이적료 121억+카스티야 합류 "팀 정책에 어울리는 선수"

2.

'3할-6HR' 이제야 꽃 피나 싶었는데 전격 은퇴 선언이라니…"프로 왔을 때 목표가 있었습니다" [인터뷰]

3.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

4.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

5.

오직 손흥민을 위한 헌정 다큐멘터리 공개...쏘니의 진심 "선택지 많았다, 토트넘으로 다른 EPL 팀 상대하고 싶지 않았어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.