겨울 스포츠 풋살·농구, 뼈·관절 주의…힘찬병원 "운동 전 '이것' 필수…

[스포츠조선 장종호 기자] 매서운 추위가 이어지는 겨울, 팀 스포츠의 무대는 풋살장과 실내 농구 코트로 옮겨진다. 풋살과 농구는 박진감 넘치는 경기 진행과 높은 활동량으로 사계절 내내 즐기는 팀 스포츠다. 그러나 순간적인 가속과 감속, 점프, 착지, 급회전 동작이 반복되는 운동의 특성상 다양한 부상을 일으킬 수 있다. 특히 겨울철에는 근육과 인대의 유연성이 떨어져 조그만 충격에도 부상 위험이 커진다.
◇풋살, 경직된 관절 갑작스런 운동 무릎에 무리
기온이 내려가면 혈관을 수축시키는데, 혈관이 수축되면 자연스레 우리 몸의 혈류량이 줄어들어 관절 주변 조직이 뻣뻣해진다. 또 추워진 날씨로 활동량이 줄어들면서 평소 관절의 사용 횟수가 적어진 상태에서 부상을 당하기 쉽다. 관절에 윤활액이 충분히 돌도록 스트레칭을 해줘야 한다. 경기 전, 허벅지 앞·뒤 근육인 햄스트링과 대퇴사두근 및 종아리 근육을 충분히 풀어 준다. 경기 중에는 무리한 태클이나 충돌을 피하는 방어 중심의 플레이를 하는 것이 부상을 예방하는 길이다.
◇농구, 강한 점프와 착지가 허리에 부담 가중
농구는 공격과 수비 전환이 빠르고 점프슛과 리바운드 등 도약과 착지가 반복되는 팀 스포츠다. 발목과 무릎 손가락 부상도 흔하지만 경기를 하다 허리에 순간적으로 체중의 수 배에 달하는 압력이 전달된다. 허리 염좌가 발생하거나 과도하게 긴장해 근파열이 일어나 디스크 탈출 같은 상해를 입게 된다. 특히 허리에 가해지는 힘 때문에 척추기립근의 섬유다발들이 미세하게 파열되는 경우가 자주 일어난다. 이로 인해 주변으로 퍼지는 방사통은 없지만 허리를 누르면 통증을 느끼게 된다.
문제는 이러한 손상을 방치하는 경우다. 허리 근육의 미세 손상이 누적되면서 근육의 지지력이 약해지고, 디스크에 전달되는 부담이 증가해 추간판탈출증(허리디스크)으로 악화될 수 있다. 신경근 압박으로 허리 통증뿐만 아니라 다리 저림과 같은 방사통이 나타나며, 통증이 만성화되면 운동 능력 저하와 일상생활의 제약으로 이어진다. 예방을 위해 평소 엉덩이(대둔근)와 복부 근육을 단련하여 척추에 가해지는 충격을 분산시키는 것이 좋다.
◇팀스포츠 부상, 미연에 방지하는 '팁'
모든 팀 스포츠에서 가장 기본적인 부상 예방 수칙은 충분한 준비 운동이다. 운동 전 스트레칭을 통해 주요 관절 주변 근육을 충분히 이완시키고, 체온을 높여 근육의 유연성을 확보해야 한다. 운동 후에도 바로 휴식을 취하기보다 5분 정도 가벼운 스트레칭으로 근육의 긴장을 풀어주고 체온을 서서히 낮춰야 한다.
적절한 복장과 장비 착용은 필수다. 얇은 옷을 여러 벌 겹쳐 입어 체온 유지를 돕고, 땀이 날 경우 겉옷을 벗어 체온 조절을 용이하게 해야 한다. 발목, 무릎 등 부상 위험이 높은 부위에는 보호대나 테이핑을 통해 충격 흡수를 돕는다. 무엇보다 승부에 집착한 무리한 동작보다는 안정성 중심의 플레이를 습관화하는 것이 중요하다. 실제 골절이나 인대 손상 등 심각한 부상을 경험하는 사람들은 기본기가 숙달되지 않은 상태에서 마음이 앞선 플레이를 하다가 몸을 제어할 수 있는 범위를 벗어나 부상으로 이어진다.
인기 팀 스포츠 풋살과 농구는 누구나 곧바로 경기에 참가할 수 있지만, 안전을 위해 어느 정도 기술들을 습득하고, 예비 운동을 하고 난 후 경기에 참여하는 것이 즐기기 위한 기본이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
