한화생명, 임직원 봉사단 연말 성과공유회 개최

한화생명이 올해 임직원 봉사단의 연말 성과공유회를 개최했다고 18일 밝혔다. 성과공유회는 올해 봉사활동의 성과를 돌아보고, 내년 활동 방향을 공유하는 자리다.
한화생명에 따르면 올해 임직원 봉사단은 '환경보호를 위한 자원재순환', '정신건강 증진', '아동지원', 장애인 이동권 향상' 네 가지 사회문제 해결을 중심으로 운영됐다. 총 2008명의 임직원이 6738시간의 봉사활동에 참여했다. 정례 봉사활동으로는 폐장난감 업사이클링과 생태정원 가꾸기 등 환경보호 및 자원재순환 활동이 이어졌으며, 아동지원과 정신건강 증진 프로그램도 함께 운영됐다. 임직원의 전문성을 살린 재능기부형 봉사를 확대해 아동 대상 클래스와 러닝 프로그램, 오디오북 제작 등 참여형 활동을 통해 정서적 교류와 응원도 전했다.
2004년 창단된 한화생명 임직원 봉사단은 2023년부터 기업·기관·지역사회가 함께 사회문제를 해결하는 '콜렉티브 임팩트(Collective Impact)' 방식을 도입해왔다. 내년에도 환경과 건강 분야를 중심으로 지역사회와 연계한 문제해결형 봉사활동을 지속 추진할 계획이다.
임직원 봉사단은 연말을 맞아 취약계층 아동에게 따뜻한 크리스마스를 선물하는 '오렌지 산타' 릴레이 봉사활동도 진행하고 있다. 지난 12일부터 시작한 봉사활동은 19일까지 진행되며, 지역 내 아동·가족 지원기관을 중심으로 약 180명의 아동에게 크리스마스 선물을 전달하는 형태로 운영된다.
임석현 한화생명 기획실장은 "임직원 봉사단은 환경, 정신건강, 아동지원, 장애인 이동권 등 다양한 사회문제에 공감하며 의미 있는 변화를 만들기 위해 노력해왔다"며 "소셜섹터 기업·기관과 협력을 강화해 사회문제 해결 플랫폼 역할을 확대하고, 임직원들과 함께 지속가능한 봉사문화와 사회적 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.