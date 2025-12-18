김미영 아나운서, '레슨계 어벤져스' 5시간 무대 하나로 엮어

최종수정 2025-12-18 11:12

최고의 레슨, 최고의 소통에서 나와… 'KPGA SHOW!' 진행 호평


김미영 아나운서, '레슨계 어벤져스' 5시간 무대 하나로 엮어
15년 차 베테랑 골프 아나운서이자 스피치 커뮤니케이션 전문가인 김미영 아나운서가 지난 11일 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스룸에서 열린 'KPGA SHOW!'의 진행을 맡아 호평을 받았다.

이날 행사에는 '레슨계의 어벤져스'로 불리는 이시우, 나병관, 염동훈, 송경서 프로가 총출동해 사전 신청이 30분 만에 마감될 정도로 뜨거운 관심을 모았다. 김미영 아나운서는 5시간에 달하는 긴 러닝타임 동안 특유의 편안한 화법과 전문성으로 각기 다른 강의를 하나의 흐름으로 자연스럽게 연결하며 참가자들의 집중력을 끝까지 유지시켰다는 평가를 받았다.

특히 토크 콘서트 세션에서는 '잘 가르친다는 것은 무엇인가'라는 질문을 던지며 네 명의 교습가로부터 각자의 레슨 철학을 이끌어냈다.

커뮤니케이션 전문가의 시선으로 명장들의 공통점을 짚어낸 김 아나운서는 "기술과 가치관이 함께 전달될 때 레슨은 비로소 깊이를 갖는다"며 "모든 명장의 공통점에는 결국 관계를 헤아리는 언어가 자리하고 있다"고 분석했다.

현재 '영 스피치컨설팅' 대표로 투어 프로들의 스피치 코치로도 활동 중인 김미영 아나운서는 "레슨 현장에서 어떤 단어와 표현이 선수의 마음을 움직이고 실제 행동까지 바꾸는지 분명하게 확인한 시간이었다"며 "기술만큼 중요한 것이 언어이고, 그 언어가 관계를 만들며 레슨의 완성도를 결정한다"고 소감을 밝혔다.

김 아나운서는 앞으로도 투어 프로와 골프 관계자, 리더들을 대상으로 골프 스피치와 커뮤니케이션을 중심으로 한 소통 강의를 이어갈 계획이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

5.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

5.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 초대박 소식! '유망주' 양민혁, '손차박' 뛰지 못한 레알 마드리드서 '러브콜'...이적료 121억+카스티야 합류 "팀 정책에 어울리는 선수"

2.

'3할-6HR' 이제야 꽃 피나 싶었는데 전격 은퇴 선언이라니…"프로 왔을 때 목표가 있었습니다" [인터뷰]

3.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

4.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

5.

[단독]"골문 구멍부터 메운다" 김기동의 FC서울, 검증된 국대급 GK 구성윤 '전격영입' 반등 신호탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.