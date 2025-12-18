컬리푸스페스타 2025 개막…"미식 축제, 함꼐 즐겨요"

기사입력 2025-12-18 17:10

컬리가
오프라인
미식
축제
'컬리푸드페스타
2025'를
개최했다고
18일
밝혔다.


'홀리데이
테이블(Holiday
Table)'
콘셉트로
열리는
컬리푸드페스타
2025에는
109개
파트너사의
160여
F&B
브랜드가
참여했다.
삼양식품,
롯데호텔,
윤서울,
온하루
50여
파트너사는
올해
신규로
참가했다.
행사장은
거대한
크리스마스
만찬
테이블을
중심으로
간편식과
그로서리,
신선과
축수산,
베이커리·디저트,
음료·간식,
헬스
7개
구역으로
나뉘어
각각의
큐레이션을
선보였다.

컬리만의
큐레이션을
압축적으로
체험할
있는
'브랜드
살롱'에서는
셰프
테이블,
라이스
테이블,
드림
테이블
개의
테이블을
준비했다.
이연복,
정지선,
조서형
유명
셰프
12인이
참여하는
'셰프
테이블'에서는
매일
3명의
셰프가
직접
음식을
조리하며
상품
개발
비하인드를
소개한다.
'라이스
테이블'에서는
도슨트와
함께
5개의
품종을
맛보고
자신의
취향을
발견할
있다.

컬리푸드페스타
2025에서
신상품을
론칭하는
파트너사도
있다.
'풀무원'은
내년
1월
출시
예정인
고농도
두부
4종을
페스타
단독으로
선공개하고,
전국
100여개
이상의
점포를
운영하는
'오마뎅'은
빨간꼬치어묵&물떡을
출시한다.
컬리의
큐레이션이
풀콜드체인
시스템과
만나
색다른
경험을
제공하는
부스도
눈에
띈다.
수산
카테고리에서는
매일
아침
산지에서
조업한
'스텔라마리스'
개체굴을
행사
기간
내내
선보이며,
'성이시돌목장'은
제주도에서
당일
착유하고
생산한
우유를
다음
페스타
현장에서
만날
있도록
했다.

최재훈
컬리
최고커머스책임자는
"올해
3회를
맞는
컬리푸드페스타에서
대표
미식
축제에
걸맞은
큐레이션과
풍성한
콘텐츠를
만나보실
있을
것"이라며
"컬리와
160여
브랜드가
준비한
다채로운
맛은
물론
오감으로
즐기는
체험을
통해
행복한
연말의
추억을
남기시길
바란다"고
말했다.


김세형
기자
fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

