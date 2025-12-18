'약국 화장품'으로 옮겨가는 K-뷰티…셀트리온스킨큐어, 온누리 약국 입점…

'약국 화장품'으로 옮겨가는 K-뷰티…셀트리온스킨큐어, 온누리 약국 입점으로 글로벌 고객 접점 확대
최근 K-뷰티 시장이 단순 트렌드 소비에서 벗어나 전문성·신뢰·효능 중심의 약국 화장품으로 빠르게 이동하고 있는 가운데, 셀트리온스킨큐어가 오프라인 전문 채널을 강화하고 글로벌 고객 접점을 확장한다.
셀트리온스킨큐어는 이러한 흐름에 발맞춰, 셀트리온의 독자적 바이오 기술력이 담긴 제품을 보다 신뢰도 높은 환경에서 경험할 수 있도록 온누리약국 입점을 선택했다고 밝혔다.
온누리약국은 1500개의 직영점과 800개의 가맹점을 포함한 총 2300개 매장을 운영하는 국내 최대 규모의 약국 체인으로, 높은 접근성과 브랜드 인지도를 갖추고 있다.
온누리약국에서는 셀트리온스킨큐어의 대표 브랜드 '지피덤(z+piderm)'과 '한스킨(hanskin)'의 베스트 제품을 선보일 예정이며, 내년 2월까지 전국 300개 매장에서 만나볼 수 있다.
'지피덤'은 의약품을 개발하며 축적된 셀트리온의 인프라와 노하우를 기반으로 개발된 피부 장벽 개선에 도움을 주는 유효 성분을 화장품에 적용한 차세대 더마 스킨케어 브랜드다. '한스킨' 또한 대표 클렌징 라인을 통해 보다 많은 소비자가 직접 제품을 경험할 수 있는 기회를 제공할 전망이다.
이번 팝업 매대에서는 지피덤의 ▲EGF 스킨 베리어 하이드로 앰플, ▲EGF 스킨 베리어 인텐시브 크림, ▲EGF 스킨 베리어 드레싱 마스크팩과 한스킨의 ▲클렌징 오일 & 블랙헤드 AHA, ▲클렌징 오일 & 블랙헤드 PHA, ▲클렌징 오일 & 블랙헤드 BHA 등 총 6종을 만나볼 수 있다. 이를 기념해 최대 45% 할인 혜택과 함께, 지피덤 제품 구매 시 'EGF 스킨 베리어 인텐시브 크림 15ml', 한스킨 제품 구매 시 '클렌징 폼 & 블랙헤드 120ml'를 증정하는 프로모션도 진행된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.