충남문화관광재단, '문화CF 후원의 날' 성료…"후원 생태계 확장 계획"

충남문화관광재단이 최근 '2025 문화CF 후원의 날?세상을 바꾸는 예술, 예술을 가꾸는 기부(문화CF 후원의 날)' 행사를 성료했다고 18일 밝혔다.
충남문화관광재단에 따르면 지난 15일 충남 예산 리솜스파캐슬 세미나실에서 진행된 문화CF 후원의 날 행사는 충남의 문화예술을 사랑하는 후원자와 예술인, 충청남도 조일교 문화체육관광국장·충남도의회 박기영 행정문화위원장, 이현숙 부위원장, 김옥수 위원, 윤기형 위원· 지역 기업 등 100여 명이 참석한 가운데 문화CF 후원 성과 발표, 기부예술상 '문화CF스타상' 시상, 문화CF 크라우드펀딩 사례 발표, 아트리워드 사례 소개, 문화예술후원기업 인증 시상, 축하 공연 순으로 진행됐다.
특히 문화체육관광부 주관 '예술과 기업 동반성장 지원사업' 우수 재단 선정과 문화예술후원매개단체 인증 획득, 역대 최대 기부금 유치(5.35억 원) 등 문화예술 기부 분야의 획기적인 성과가 집중 조명됐다.
문화CF 후원의 날 행사에서는 기부 리워드 '문화CF 아트링·아트팔찌'도 소개됐다. 김진영 금속공예가가 직접 참석해 재단과 협업해 제작한 작품을 설명했으며, 해당 리워드는 단순한 굿즈를 넘어 '예술을 위한 약속'이라는 메시지를 담은 예술작품으로서 많은 관심을 받았다.
이기진 충남문화관광재단 대표는 "문화CF는 후원이 곧 예술이 되는 구조를 만들고 있다"며 "충남도민과 기업, 예술인이 함께 만든 이 성과를 바탕으로 충남형 문화예술 후원 생태계를 더욱 확장해 나가겠다"고 말했다.