가천대 길병원, 오그마와 수술 영상 기반 의료 플랫폼 협력 업무협약
[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)은 의료 수술 영상 기반 지식 플랫폼을 보유한 오그마 주식회사(대표 이재훈)와 의료 수술 영상 정보 제공 및 공동 연구 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약식은 16일 본관 진료부 회의실에서 열렸으며 협약식에는 가천의생명융합연구원 정명희 연구원장과 선우웅상 연구부원장, 정형외과 이병훈 교수를 비롯해 오그마 주식회사 이재훈 대표가 참석했다.
이번 업무협약을 통해 가천대 길병원은 원내에서 축적된 수술 영상 정보를 오그마 주식회사에 제공하고, 이를 기반으로 의료 전문가를 위한 수술 영상 플랫폼 고도화에 협력하게 됐다. 특히 정형외과 이병훈 교수의 임상 노하우를 바탕으로 한 기술이전도 함께 추진, 실제 임상 현장에서 활용도가 높은 의료 교육 콘텐츠를 개발할 예정이다.
오그마 주식회사는 의료인들이 필요한 의료 및 수술 영상 정보를 쉽고 빠르게 검색·학습할 수 있도록 지원하는 의료 수술 영상 플랫폼 'HANDBOOC'을 보유한 기업이다. 이 수술 영상 플랫폼은 복잡한 수술 정보를 체계적으로 제공해 의료 지식 접근성을 높이고, 의료진의 교육과 임상 역량 강화에 기여하는 것이 특징이다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 수술 영상 기반 의료 지식의 접근성을 획기적으로 개선하고, 의료 교육 시스템의 혁신과 병원 운영 효율성 제고를 위한 공동 협력을 지속해 나갈 계획이다.
정명희 연구원장은 "이번 협약은 가천대 길병원의 우수한 임상 자산을 기반으로 의료 교육과 연구의 새로운 가치를 창출하는 계기가 될 것"이라며 "산·학·병 협력을 통해 의료 현장에서 실질적으로 활용 가능한 기술과 콘텐츠를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.
오그마 이재훈 대표는 "가천대 길병원의 풍부한 수술 영상 데이터와 임상 노하우는 의료 지식 플랫폼의 완성도를 한층 높이는 중요한 자산"이라며 "이번 협력을 통해 의료진에게 실질적인 도움이 되는 혁신적 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.
한편, 협약식 이후에는 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 간담회가 개최돼 향후 협력 방향과 구체적인 실행 방안에 대해 논의가 이뤄졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
