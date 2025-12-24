일양 아이타임 3대 성분으로 눈건강 미리 관리하자

나이가 들면 눈도 함께 지친다. 금세 눈이 뻑뻑해지고 침침해진다. 가까운 곳에 초점을 맞추는 힘이 떨어지면서 눈 근육이 쉽게 피로해지기 때문이다. 이때 눈 속 혈류가 원활하지 않으면 산소와 영양이 충분히 전달되지 않아 피로가 더 빨리 쌓인다.
아스타잔틴은 눈 안쪽 혈류 개선에 도움을 주는 성분이다. 인체적용시험에서 4주 섭취 후 조절 근육의 수축·이완 속도가 50%, 69% 향상되고, 눈 피로도 줄어들었다. 또한 강력한 항산화 작용으로 눈 세포를 산화 스트레스로부터 보호한다. 눈 중심부를 보호하는 노란 색소는 나이가 들수록 자연스럽게 감소한다. 이 색소가 줄면 빛 자극에 민감해지고 시야가 흐릿해진다.
일양약품㈜의 '일양 아이타임'은 하루 한 알 섭취로 '눈 건조, 눈피로, 눈노화'를 관리할 수 있는 제품이다. 눈의 피로를 완화시키는 '아스타잔틴'과 황반색소 보충에 꼭 필요한 '루테인', 건조한 눈을 개선하는 '오메가3'를 모두 함유했다. 여기에 어두운 곳에서의 시각적응을 돕는 비타민A등을 함유한 7중 복합 기능성 프리미엄 제품이다.
