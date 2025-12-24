일양 아이타임 3대 성분으로 눈건강 미리 관리하자

최종수정 2025-12-24 09:09

나이가 들면 눈도 함께 지친다. 금세 눈이 뻑뻑해지고 침침해진다. 가까운 곳에 초점을 맞추는 힘이 떨어지면서 눈 근육이 쉽게 피로해지기 때문이다. 이때 눈 속 혈류가 원활하지 않으면 산소와 영양이 충분히 전달되지 않아 피로가 더 빨리 쌓인다.

아스타잔틴은 눈 안쪽 혈류 개선에 도움을 주는 성분이다. 인체적용시험에서 4주 섭취 후 조절 근육의 수축·이완 속도가 50%, 69% 향상되고, 눈 피로도 줄어들었다. 또한 강력한 항산화 작용으로 눈 세포를 산화 스트레스로부터 보호한다. 눈 중심부를 보호하는 노란 색소는 나이가 들수록 자연스럽게 감소한다. 이 색소가 줄면 빛 자극에 민감해지고 시야가 흐릿해진다.

루테인은 이 색소를 채워 주는 성분으로 눈에 부담이 되는 강한 빛을 걸러주고 시각 기능을 지켜준다. 다만 몸에서 스스로 만들지 못해 음식이나 보충제로 보충해야 한다. 눈물이 쉽게 마르는 것도 노화와 함께 흔히 나타난다. 이때 오메가3는 눈물의 질과 양을 안정적으로 유지해준다.

일양약품㈜의 '일양 아이타임'은 하루 한 알 섭취로 '눈 건조, 눈피로, 눈노화'를 관리할 수 있는 제품이다. 눈의 피로를 완화시키는 '아스타잔틴'과 황반색소 보충에 꼭 필요한 '루테인', 건조한 눈을 개선하는 '오메가3'를 모두 함유했다. 여기에 어두운 곳에서의 시각적응을 돕는 비타민A등을 함유한 7중 복합 기능성 프리미엄 제품이다.
【 사진제공=일양약품(주)】아이타임 제품

