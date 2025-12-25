'나 홀로 집에' 맥컬리 컬킨 10년간 연기 중단 이유 고백…"유명세는 치약과 같다"

1990년 영화 '나 홀로 집에' 스타 맥컬리 컬킨의 출연 당시 모습(왼쪽)과 현재의 모습. 사진출처=20세기 폭스사 홈페이지, 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 크리스마스 단골 영화 '나 홀로 집에(Home Alone, 1990년 개봉)'의 스타 맥컬리 컬킨이 10년 동안 연기 활동을 중단한 이유를 밝혔다.

첫 출연 당시 10살이었던 꼬마는 어느덧 두 아들을 둔 45살 중년이 되었다.

맥컬리 컬킨은 최근 미국 유튜브 프로그램 'Mythical Kitchen'에 출연해 1994년 연기 활동을 중단한 이유를 설명했다. 1994년 가족 코미디 영화 '리치 리치'를 끝으로 그는 연기를 멈췄다가 2003년 코미디 영화 '파티 몬스터'로 돌어왔다.

스크린을 떠난 이유에 대해 그는 "어린 시절 작품 대부분은 혼자서 이끌어가는 역할이었다. 또래 친구들과 어울리고 싶었고, 평범한 생활을 원했다"고 털어놓았다.

또한 "데이트도 하고 싶고, 또래들과 파티에도 가고 싶었다"면서 유명세를 치약에 비유, "한 번 짜내면 다시 넣을 수 없다"고 덧붙였다.

컬킨은 사실 연기를 시작한 게 우연이었다. 아버지 키트 컬킨이 형제들의 프로필 사진을 찍으러 갈 때 어머니가 "맥컬리도 데려가라"고 했고, 첫 오디션부터 연이어 합격하며 배우 생활을 시작했다. 그는 "내가 이 일을 찾은 게 아니라 일이 나를 찾았다"고 말했다.

그는 최근 '나 홀로 집에' 속편 출연을 희망하기도 했다. 이번엔 중년 아버지로 변신한다.

그는 "이혼남이나 홀아비로 설정해 아들을 키우는데, 아이가 나를 집 밖에 가둔다. 이번엔 도둑이 아니라 아들이 함정을 놓는 이야기"라고 후속편 아이디어를 전했다.


그는 약혼자 브렌다 송과의 사이에서 4세, 3세 두 아들을 두고 있다. 하지만 아이들은 아버지가 '케빈'이라는 사실을 모른다고 한다. 그는 "아이들이 내가 '나 홀로 집에'의 주인공이라는 걸 전혀 모른다"고 웃으며 말했다.

또한 그는 촬영 당시의 비화를 공개했다. 도둑 역할이었던 조 페시가 리허설 중 실제로 그의 손가락을 물어 상처가 남았다는 것. "아직도 손가락에 자국이 있다. 당시엔 아홉 살이었는데, 지금은 재미있는 추억으로 남았다"고 회상했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

