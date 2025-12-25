자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 자두가 배우 장동건과 불거졌던 과거 스캔들을 유쾌하게 회상했다.
25일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'(이하 '라스')는 '크리스마스 특집: 흥과 함께'로 꾸며진 가운데 남진, 설운도, 자두, 승희가 게스트로 출연했다.
이날 김구라는 "고소영의 삶도 체험을 해봤다고?"라고 질문을 던졌다.
이에 자두는 "장동건이 혼성그룹 멤버와 스캔들이 났었다. 당시 혼성그룹이 별로 없었고 그래서 제가 스캔들의 주인공이 됐었다"라고 이야기해 눈길을 끌었다.
장동건과의 열애설에 대해 자두는 "회사에서도 장동건과의 열애설에 대해 인터뷰를 하라고 했었다. 그래서 연예프로그램에 출연해 '선배님 정말 감사합니다. 가문의 영광이다'라고 인터뷰를 했었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
또 김구라는 "같은 가수들과 연애를 해 본 적 없냐"라고 물었고, 당황한 자두는 "저는 은근 인기가 많았다."라고 이야기해 눈길을 끌었다.
자두는 "그리고 10년 후에 불러주시면 얘기를 해줄 수 있는데 당시 연애인들 비밀 연애 현장에 제가 있었다. 제가 있으면 모임 같아졌고 저를 많이 써먹었다"라고 말해 웃음을 더 했다.
