현대백화점, '제 5회 언-프린티드 아이디어' 전시 참가 작가 모집
현대백화점이 현대어린이책미술관과 제5회 '언-프린티드 아이디어(UN-PRINTED IDEAS)' 전시 참여 작가를 모집한다고 25일 밝혔다. 언-프린티드 아이디어는 아직 출판되지 않았지만 독창적인 아이디어와 메시지를 지닌 그림책 작품들을 대중에 소개하는 그림책 작가 지원 프로젝트다. 첨가지원 접수는 내년 4월 28일까지 진행된다.
언-프린티드 아이디어 전시 지원자들은 여덟 가지 주제(친구·무관심·미움·화해·자연·인공지능·논픽션·메타픽션) 중 두 가지 주제를 담은 아이디어를 제출해야 한다. 현대어린이책미술관은 접수된 아이디어에 대한 1차 서류심사, 2차 전문가 프레젠테이션 심사를 거친 뒤 최종 전시 참가 작가를 선정할 예정이다.
최종 선정된 작가들은 작품 준비 과정을 거친 뒤 내년 11월부터 현대백화점 판교점 현대어린이책미술관에서 약 4개월간 진행되는 언-프린티드 아이디어 전시에 참가하게 된다.
언-프린티드 아이디어 전시 지원 방법에 자세한 내용은 현대어린이책미술관 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
현대어린이책미술관 관계자는 "독창적인 아이디어를 가진 신진 작가들의 작품을 세상에 소개하는 소중한 기회가 될 것"이라며 "신진 작가들이 예술적 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 다각도로 지원할 계획"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
