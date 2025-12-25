티웨이항공, 연말 항공권 결제 할인 혜택 프로모션 선보여

티웨이항공이 연말을 맞아 항공권 결제 할인 및 포인트 적립 프로모션을 진행한다. 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 다양한 간편결제 및 카드사 제휴 혜택을 제공하고, 결제 수단에 따라 즉시 할인 또는 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다.
25일 티웨이항공에 따르면 네이버페이 결제 혜택은 내년 1월 16일까지 진행된다. 네이버페이로 항공권 결제 시 결제 금액에 따라 최대 3만 포인트까지 적립되며 40만원 이상 결제 시 1만 포인트, 80만원 이상 결제 시 2만 포인트, 150만원 이상 결제 시 3만 포인트가 적립된다. 12월 31일까지 BC카드로 20만원 이상 결제 시 전 노선에 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰도 제공된다. 해당 쿠폰은 매일 1인 1회 다운로드 및 사용 가능하며, 결제 수단별 혜택은 중복 적용이 제한될 수 있다. 탑승 기간은 2026년 10월 24일까지 해당하며, 일부 기간은 제외된다.
티웨이항공 홈페이지 신규 회원에게는 추가 혜택을 제공한다. 신규 가입 시 10만 원 상당의 웰컴 쿠폰팩, 특가 및 프로모션 알림, 회원 한정 추가 할인코드 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 최대 3% 상시 할인되는 잔액 관리형 모바일 금액권도 홈페이지에서 안내하고 있다.
티웨이항공 관계자는 "겨울 여행 시즌을 맞아 여행을 준비하시는 고객분들을 위해 다양한 결제 혜택을 마련했다"며 "고객 편의 증진을 위한 다양한 프로모션을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.