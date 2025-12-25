이성용 호텔HDC 대표, '2025 관광의 날' 대통령 표창 수상

기사입력 2025-12-25 09:57


이성용 호텔HDC 대표, '2025 관광의 날' 대통령 표창 수상

이성용 호텔HDC 대표가 제 52회 관광의 날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다. 관광의 날은 매년 관광산업 진흥과 국가 관광 경쟁력 제고에 기여한 개인과 단체를 선정해 정부포상을 수여하는 행사로 지난 23일 문화체육부가 주최, 한국관광협회중앙회 주관으로 개최됐다.

호텔HDC에 따르면 파크 하얏트 서울·부산, 안다즈 서울 강남, 보코 서울 명동 등 주요 호텔 운영을 통해 글로벌 스탠더드에 부합하는 숙박, 식음, 웰니스, MICE 서비스를 구축해 왔다. 특히 각 지역의 특성과 문화적 요소를 반영한 차별화된 호텔 콘텐츠를 선보이며 서울과 부산 등 핵심 관광 거점에서 한국 관광의 브랜드 가치를 제고하는 데 기여해 왔다는 평가를 받았다. 서비스 고도화를 위한 연구·개발(R&D)과 체계적인 인재 양성 전략을 통해 국내 관광 산업의 질적 성장을 견인해 온 점 또한 이번 수상의 주요 배경으로 꼽힌다.

호텔HDC는 한국관광공사와 협력해 호텔 분야 신규 인력 양성과 일자리 활성화를 위한 교육 및 현장 실습 프로그램을 운영하며 업계의 구조적인 인력난 해소에도 적극 나서고 있다. 청년 구직자는 물론 경력 보유자와 외국인 유학생까지 아우르는 맞춤형 직무 교육과 현장 중심의 실습 프로그램을 통해 관광 산업 전반의 인력 수급 안정과 일자리의 질적 개선에 기여해 왔다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

호텔HDC는 2005년 파크 하얏트 서울 개관을 시작으로 국내 호텔 운영 사업을 본격화했으며, 올해로 창립 20주년을 맞았다. 글로벌 호텔 브랜드와의 전략적 파트너십을 기반으로 럭셔리 및 라이프스타일 호텔 운영 역량을 축적·확장해 왔으며, 최근에는 부산 해운대 수영만 일대 마리나 개발 등 관광·레저 분야로 사업 영역을 확대하며 새로운 성장 동력 확보와 지속 가능한 성장 기반 마련에 주력하고 있다.

이 대표는 "세계적인 호텔 브랜드와의 협업을 통해 한국의 정체성과 품격을 담은 차별화된 숙박 경험을 지속적으로 선보이고, 지역 사회와 상생하는 지속 가능한 관광 생태계 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

2.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

3.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

4.

자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"

5.

허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"

연예 많이본뉴스
1.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

2.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

3.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

4.

자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"

5.

허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

4.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

5.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.