이성용 호텔HDC 대표, '2025 관광의 날' 대통령 표창 수상

이성용 호텔HDC 대표가 제 52회 관광의 날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다. 관광의 날은 매년 관광산업 진흥과 국가 관광 경쟁력 제고에 기여한 개인과 단체를 선정해 정부포상을 수여하는 행사로 지난 23일 문화체육부가 주최, 한국관광협회중앙회 주관으로 개최됐다.
호텔HDC에 따르면 파크 하얏트 서울·부산, 안다즈 서울 강남, 보코 서울 명동 등 주요 호텔 운영을 통해 글로벌 스탠더드에 부합하는 숙박, 식음, 웰니스, MICE 서비스를 구축해 왔다. 특히 각 지역의 특성과 문화적 요소를 반영한 차별화된 호텔 콘텐츠를 선보이며 서울과 부산 등 핵심 관광 거점에서 한국 관광의 브랜드 가치를 제고하는 데 기여해 왔다는 평가를 받았다. 서비스 고도화를 위한 연구·개발(R&D)과 체계적인 인재 양성 전략을 통해 국내 관광 산업의 질적 성장을 견인해 온 점 또한 이번 수상의 주요 배경으로 꼽힌다.
호텔HDC는 한국관광공사와 협력해 호텔 분야 신규 인력 양성과 일자리 활성화를 위한 교육 및 현장 실습 프로그램을 운영하며 업계의 구조적인 인력난 해소에도 적극 나서고 있다. 청년 구직자는 물론 경력 보유자와 외국인 유학생까지 아우르는 맞춤형 직무 교육과 현장 중심의 실습 프로그램을 통해 관광 산업 전반의 인력 수급 안정과 일자리의 질적 개선에 기여해 왔다는 점에서도 높은 평가를 받았다.
호텔HDC는 2005년 파크 하얏트 서울 개관을 시작으로 국내 호텔 운영 사업을 본격화했으며, 올해로 창립 20주년을 맞았다. 글로벌 호텔 브랜드와의 전략적 파트너십을 기반으로 럭셔리 및 라이프스타일 호텔 운영 역량을 축적·확장해 왔으며, 최근에는 부산 해운대 수영만 일대 마리나 개발 등 관광·레저 분야로 사업 영역을 확대하며 새로운 성장 동력 확보와 지속 가능한 성장 기반 마련에 주력하고 있다.
이 대표는 "세계적인 호텔 브랜드와의 협업을 통해 한국의 정체성과 품격을 담은 차별화된 숙박 경험을 지속적으로 선보이고, 지역 사회와 상생하는 지속 가능한 관광 생태계 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.