하나금융그룹-대한노인회, 고령사회 선도 위한 시니어 금융 지원 맞손

하나금융그룹이 사단법인 대한노인회(회장 이중근)와 고령사회에 선제적으로 대응하고, 시니어 세대 금융 생활을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 하나금융그룹에 따르면 지난 24일 진행된 업무협약 체결식에는 이중근 대한노인회장을 비롯해 함영주 하나금융그룹 회장, 이호성 하나은행장, 성영수 하나카드 사장 등 주요 관계자들이 참석했다. 하나금융그룹은 업무협약을 통해 시니어의 노후 '삶의 질' 향상과 권익 증진을 위해 다양한 복지 사업을 추진해 온 대한노인회에 안정적인 노후 자산관리와 금융 편익 제공을 통해 시니어 맞춤형 금융 서비스를 지속 확대해 나간다는 계획이다. 회원 전용 제휴카드 출시, 공적연금과 연계한 맞춤형 금융상품 제공, 시니어 금융 상담·정보 제공 확대, 대한노인회 복지 증진을 위한 금융 협업 등이다.
하나금융그룹은 하나카드를 연계한 대한노인회 회원 전용 제휴카드 중 신용카드 이용 시 월 최대 1만 5000원, 연간 최대 18만 원의 할인 혜택을 제공하며 체크카드를 이용할 경우 월 최대 5000원, 연간 최대 6만원의 할인 혜택을 제공키로 했다. 공적연금 수급 계좌를 하나은행으로 지정할 경우 최대 5만원의 캐시백도 지급할 예정이다.
하나은행은 공적연금과 연계한 상품을 통해 연금 수령의 편의성을 높이고, 하나금융그룹의 대표적인 시니어 금융 특화상품인 '내집연금'을 비롯해 연금, 자산관리, 상속·증여 등 노후 전반을 아우르는 맞춤형 금융 솔루션을 대한노인회 회원에게 적극적으로 안내하고 지원할 예정이다.
하나금융그룹은 향후 대한노인회 주요 회의 및 행사, 복지관 등을 중심으로 시니어 금융 설명회와 상담 프로그램을 운영하며, 고령층의 금융 이해도 제고와 안전한 자산관리를 돕는 데 주력할 방침이다.
함영주 하나금융그룹 회장은 "초고령사회에서 금융은 시니어의 안정적인 삶을 지탱하는 핵심 인프라"라며 "대한노인회와의 협력을 통해 단순한 상품 제공을 넘어, 시니어의 삶 전반을 함께 고민하는 동반자로서 금융의 역할을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
하나금융그룹은 24일 사단법인 대한노인회와 고령사회에 선제적으로 대응하고, 시니어 세대 금융 생활을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다. 업무협약식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)이 이중근 대한노인회장(오른쪽).