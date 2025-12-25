'편하게 파티 즐겨요' 이마트 피코크 밀키트·델리 먹거리 할인전 진행

이마트가 '간편 연말 미식' 할인 행사를 진행한다. 송년회 등 다양한 모임이 있는 연말을 맞아 집에서도 손이 많이 가는 대용량 모임용 먹거리들을 간편하게 준비할 수 있는 데 초점을 맞췄다.
25일 이마트에 따르면 간편 연말 미식 할인은 12월 26일부터 12월 31일까지 진행되며, 일주일간 피코크 밀키트와 키친델리의 모임용 즉석 조리 먹거리들을 최대 30% 저렴한 가격에 판매한다.
이마트는 가족이나 친구들과 함께 즐기기 좋은 대표 피코크 밀키트 3종을 1개 구매 시 정상가 대비 20% 할인된 가격에, 2개 이상 구매 시 30% 할인(교차 구매 가능)된 가격에 선보인다. 행사 상품으로는 부드러운 부채살과 각종 재료들이 모두 들어있어 실패 없이 요리가 가능한 '피코크 부채살 큐브 찹스테이크'와 자숙 바지락에 화이트와인, 마늘, 청양버터의 풍미를 더한 '피코크 청양버터 바지락 술찜', 와인 안주나 홈파티 먹거리로 좋은 '피코크 새우듬뿍 감바스' 3종이다.
수비드 방식 조리로 부드러운 식감과 육즙을 살린 '피코크 수비드 소고기 함박스테이크(160g), 다진 소고기를 듬뿍 넣은 '피코크 볼로네제 펜네 파스타(350g)' 등 전자레인지로 간편하게 데워 먹을 수 있는 냉동 간편식도 20% 저렴하게 구매할 수 있다.
가족이 함께 즐길 수 있는 키친델리의 즉석조리 먹거리들도 할인가에 판매한다. 대표 상품으로는 연말 홈파티 시즌을 겨냥해 출시한 '시그니처 튀김플레터'를 신세계포인트 적립 시 6천원 할인된 1만9980원에 선보인다. 대형 사이즈 새우·오징어 튀김부터 이마트 키친델리의 인기 상품인 순살치킨, 윙봉, 감자튀김 등 다채로운 구성의 튀김들을 3종 소스와 함께 즐길 수 있는 푸짐한 파티팩 상품이다.
이밖에 국내산 10호 닭 계육을 특제 허브페퍼 시즈닝으로 구워내 기름기 없이 담백한 '허브페퍼 로스트치킨'은 신세계포인트 적립 시 3천원 할인된 9980원에, 푸짐한 양의 '스시-e 프라임팩(24입)' 초밥은 6000원 할인된 2만3980원에 구매가 가능하다.정우진 이마트 마케팅 담당은 "송년회 등 모임이 많은 연말 시즌을 맞아 간편 먹거리 할인전 행사를 준비했다"며 "고객분들이 합리적인 가격에 연말 모임 먹거리를 준비하고 가족, 친구들과 행복한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.