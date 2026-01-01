<경륜>경륜경정총괄본부, 'KSPO 방송 전문가 직업 체험 교실' 교육기…

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 'KSPO 방송전문가 직업체험 교실'을 운영을 통해 '2025 하반기 교육기부 진로체험 인증기관'으로 선정됐다.
교육기부 진로체험 인증은 교육부와 대한상공회의소가 공동 추진하는 제도로, 청소년에게 양질의 진로 체험 기회를 제공하는 기관을 대상으로 프로그램의 전문성, 안정성, 지속 가능성 등을 종합적으로 평가해 부여된다.
'KSPO 방송 전문가 체험 교실은' 스포츠시설인 광명스피돔의 실제 방송시스템을 활용해 청소년들에게 방송 직무에 대한 이해와 현장 중심의 체험 기회를 제공하는 프로그램이다. 참가 학생들은 PD, 아나운서, 중계 카메라 운영, 음향·영상 제작 등 다양한 실무를 직접 경험할 수 있다. 또한 인공지능(AI) 아나운서를 활용한 방송 제작 실습을 비롯해 1인 미디어 창작자 입문교육, 드론 카메라 체험 등 디지털 시대에 요구되는 미디어 직무 역량 체험도 포함돼 청소년들로부터 높은 호응을 얻고 있다.
이번 인증을 통해 경륜경정총괄본부는 오는 2028년 12월 23일까지 3년간 교육기부 진로체험 인증기관 자격을 유지하게 되었다. 경륜경정총괄본부 관계자는 "공공기관으로서의 사회적 책임을 바탕으로 청소년들이 방송·미디어 분야의 꿈을 구체화할 수 있도록 양질의 진로 체험 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.