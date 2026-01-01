LG전자, 2026년형 LG그램 첫 선…초경량·초고도화 설루션 등 편의성 강화

기사입력 2026-01-01 13:25


LG전자, 2026년형 LG그램 첫 선…초경량·초고도화 설루션 등 편의성…

LG전자가 2026년형 LG그램을 선보인다. 2026년형 LG 그램은 6일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회(CES 2026)에서 처음 공개된다.

1일 LG전자에 따르면 새롭게 공개될 LG 그램 프로 AI 2026(16Z90U/16Z95U)은 항공·우주 산업에서 활용되는 신규 소재를 적용해 내구성을 높이면서도, 초경량 노트북만의 휴대성을 갖춘 게 특징이다. 마그네슘과 알루미늄의 합금인 에어로미늄은 두 금속의 장점을 모두 갖춰 가벼우면서도 내구성은 탁월하다. LG전자만의 '경량화 설계 공법'으로 에어로미늄을 적용한 16형 그램프로의 본체 무게는 1,199g에 불과하다. 스크래치 저항력이 35% 이상 강해졌을 정도로 내구성은 높이면서도 가벼움은 유지했다.

2026년형 LG 그램은 LG AI연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) '엑사원(EXAONE) 3.5'를 탑재해 문서 요약, 검색, 번역 등 다양한 온디바이스 AI 기능을 활용할 수 있다. 코파일럿 플러스(Copilot +) PC까지 모두 쓸 수 있는 '멀티 AI'가 차별화된 AI 고객 경험도 제공한다.

네트워크 연결이 필요 없는 온디바이스 AI인 '그램 챗 온디바이스(gram chat On-Device)'는 LG AI연구원이 개발한 엑사원 3.5 기반으로 업그레이드돼 다양한 AI 기능을 더욱 편리하게 이용할 수 있다. 고객이 PC에 저장한 자료를 데이터베이스로 생성하고, 이를 기반으로 검색과 답변을 수행하는 '마이 아카이브(My Archive)' 기능이 대표적이다. 고객이 지정한 폴더 내 파일을 우선적으로 검색·요약하고, 질문의 의미와 문맥을 파악해 답변하기 때문에 개인화된 작업처리에 용이하다. 고객의 PC 작업 기록을 찾아주거나 실수로 지워진 데이터를 복원해주는 '타임 트래블(Time Travel)' 기능도 편리함을 더한다. 마이크로소프트의 '코파일럿 플러스 PC'를 내장해 영상의 실시간 번역 자막이나 AI 이미지 생성 기능 등도 편리하게 사용할 수 있다.


LG전자, 2026년형 LG그램 첫 선…초경량·초고도화 설루션 등 편의성…
연결성과 보안도 더욱 강력해졌다. 지난해 iOS와 안드로이드(Android) 등 OS 제약 없이 모바일 기기와 연결돼 활용도를 높였던 '그램 링크'는 올해 webOS까지 영역이 확장돼 TV·스마트모니터·프로젝터를 활용한 무선 파일 공유 및 사진 전송, 화면 확장을 통한 회의진행이 가능하다. 26년형 LG TV에 탑재되고, 기존 TV에도 업그레이드로 제공되는 webOS26 기기면 모두 연결할 수 있다.

새로 추가된 '시큐어락(Secure Lock)' 기능은 노트북을 분실하거나 도난당했을 때 민감한 개인 데이터가 유출되지 않도록 원격으로 관리·보호하는 기능이다. 단순히 노트북을 잠그는 데 그치지 않고 시스템을 무력화하고 운영체제까지 초기화해, 개인 데이터를 안전하게 지킬 수 있다.

2026년형 LG 그램은 고객의 선택권도 넓혔다. 최신 AI CPU인 인텔(16Z90U-K, 인텔 코어 Ultra 프로세서)과 AMD(16Z95U, Ryzen AI 400 시리즈 프로세서) 탑재 제품 중 본인의 필요와 용도에 맞춰 제품을 고를 수 있다.

LG 그램 프로에는 77Wh의 배터리를 탑재해 최대 27시간(LG전자 자체 동영상 재생 테스트) 동안 별도의 충전 없이 사용할 수 있고, 고속 충전 기능도 지원해 30분 충전만으로도 9시간 이상 사용 가능하다.


LG전자는 6일부터 LG 그램 프로 AI(17/16형), LG 그램 프로 360 AI(16형), LG 그램 AI(15/14형), LG 그램북 AI(16/15형) 등 7 종의 2026년형 신제품 라인업을 순차 출시할 예정이다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 "2026년형 LG 그램은 고강도 메탈 신소재를 최초 적용해 초경량이라는 정체성은 강화하면서도 더욱 고도화된 AI 경험을 제공하는, AI PC의 새로운 기준이 될 것" 이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

스포츠 많이본뉴스
1.

'스피드X체력X미모 다가진 국대FW'최유리 3년만의 리그 컴백!수원FC 유니폼 입었다[공식발표]

2.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

3.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

4.

韓 초대형 이적설 터졌다, 이탈리아 유력지 "김민재, AC밀란 이상적 타깃"→하지만 쉽지 않다 '높은 연봉 걸림돌'

5.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.