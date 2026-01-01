LG전자, 2026년형 LG그램 첫 선…초경량·초고도화 설루션 등 편의성…

|
LG전자가 2026년형 LG그램을 선보인다. 2026년형 LG 그램은 6일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회(CES 2026)에서 처음 공개된다.
네트워크 연결이 필요 없는 온디바이스 AI인 '그램 챗 온디바이스(gram chat On-Device)'는 LG AI연구원이 개발한 엑사원 3.5 기반으로 업그레이드돼 다양한 AI 기능을 더욱 편리하게 이용할 수 있다. 고객이 PC에 저장한 자료를 데이터베이스로 생성하고, 이를 기반으로 검색과 답변을 수행하는 '마이 아카이브(My Archive)' 기능이 대표적이다. 고객이 지정한 폴더 내 파일을 우선적으로 검색·요약하고, 질문의 의미와 문맥을 파악해 답변하기 때문에 개인화된 작업처리에 용이하다. 고객의 PC 작업 기록을 찾아주거나 실수로 지워진 데이터를 복원해주는 '타임 트래블(Time Travel)' 기능도 편리함을 더한다. 마이크로소프트의 '코파일럿 플러스 PC'를 내장해 영상의 실시간 번역 자막이나 AI 이미지 생성 기능 등도 편리하게 사용할 수 있다.
|
2026년형 LG 그램은 고객의 선택권도 넓혔다. 최신 AI CPU인 인텔(16Z90U-K, 인텔 코어 Ultra 프로세서)과 AMD(16Z95U, Ryzen AI 400 시리즈 프로세서) 탑재 제품 중 본인의 필요와 용도에 맞춰 제품을 고를 수 있다.
LG 그램 프로에는 77Wh의 배터리를 탑재해 최대 27시간(LG전자 자체 동영상 재생 테스트) 동안 별도의 충전 없이 사용할 수 있고, 고속 충전 기능도 지원해 30분 충전만으로도 9시간 이상 사용 가능하다.
LG전자는 6일부터 LG 그램 프로 AI(17/16형), LG 그램 프로 360 AI(16형), LG 그램 AI(15/14형), LG 그램북 AI(16/15형) 등 7 종의 2026년형 신제품 라인업을 순차 출시할 예정이다.
이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 "2026년형 LG 그램은 고강도 메탈 신소재를 최초 적용해 초경량이라는 정체성은 강화하면서도 더욱 고도화된 AI 경험을 제공하는, AI PC의 새로운 기준이 될 것" 이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com