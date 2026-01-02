젝시믹스, 기능성 이너웨어 라인업 확대로 시장 공략 속도

|
글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX, 대표 이수연)가 기능성 이너웨어에 대한 관심이 높아지며 12월 이너웨어 전체 판매량이 전년 동기 대비 2배 이상 성장했다고 최근 밝혔다.
자연스러운 체형 보정과 활동성 등이 호평을 얻으며, 12월 판매량은 전년 동기 대비 120% 이상 증가했다.
특히, 멜로우데이 라인은 우먼즈 이너웨어 제품 판매의 60% 이상을 차지하며 핵심 매출 축으로 자리잡았다.
맨즈 이너웨어도 전년 동기 대비 판매량이 55% 늘어나며 남성 고객 유입에 기여했다.
올해 선보인 이너 티셔츠 '쿨모션 브이넥 숏슬리브', 냉감 언더웨어 '에어로 쿨 허그 맨즈 드로즈', 친환경 언더웨어 '모달 허그 맨즈 드로즈' 모두 쾌적한 착용감 및 우수한 활동성으로 큰 호응을 얻었다.
이 외에도 발열 내의 '히트모션'에 대한 관심도 뜨겁다. 해당 제품은 인체에서 발생하는 수분을 열로 전환하는 흡습 발열 기능을 갖춘 것이 특징.
젝시믹스 관계자는 "자꾸만 손이 가는 편안한 이너웨어를 선보이기 위해 연구개발 역량을 강화하고 있다."며 "앞으로도 기능성과 착용감을 모두 갖춘 완성도 높은 라인업을 선보이기 위해 지속적으로 노력하겠다."고 말했다.
