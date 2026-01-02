젝시믹스, 기능성 이너웨어 라인업 확대로 시장 공략 속도

기사입력 2026-01-02 14:52


젝시믹스, 기능성 이너웨어 라인업 확대로 시장 공략 속도



글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX, 대표 이수연)가 기능성 이너웨어에 대한 관심이 높아지며 12월 이너웨어 전체 판매량이 전년 동기 대비 2배 이상 성장했다고 최근 밝혔다.

젝시믹스는 지난 4월 심리스 언더웨어 '멜로우데이'를 시작으로 친환경 언더웨어 '텐셀 코지' 등 우먼즈 이너웨어 라인업을 확대한 바 있다.

자연스러운 체형 보정과 활동성 등이 호평을 얻으며, 12월 판매량은 전년 동기 대비 120% 이상 증가했다.

특히, 멜로우데이 라인은 우먼즈 이너웨어 제품 판매의 60% 이상을 차지하며 핵심 매출 축으로 자리잡았다.

아시안 여성 체형에 맞춘 디자인과 뛰어난 밀착력, 통기성 등이 인정받은 덕분이다.

현재도 사각팬티인 '멜로우데이 드로즈', 올인원 탱크탑 '멜로우데이 히트피치 슬리브리스' 등 지속적으로 제품 라인을 강화하며 고객 니즈에 긴밀이 대응하고 있다.

맨즈 이너웨어도 전년 동기 대비 판매량이 55% 늘어나며 남성 고객 유입에 기여했다.

올해 선보인 이너 티셔츠 '쿨모션 브이넥 숏슬리브', 냉감 언더웨어 '에어로 쿨 허그 맨즈 드로즈', 친환경 언더웨어 '모달 허그 맨즈 드로즈' 모두 쾌적한 착용감 및 우수한 활동성으로 큰 호응을 얻었다.


이 외에도 발열 내의 '히트모션'에 대한 관심도 뜨겁다. 해당 제품은 인체에서 발생하는 수분을 열로 전환하는 흡습 발열 기능을 갖춘 것이 특징.

젝시믹스 관계자는 "자꾸만 손이 가는 편안한 이너웨어를 선보이기 위해 연구개발 역량을 강화하고 있다."며 "앞으로도 기능성과 착용감을 모두 갖춘 완성도 높은 라인업을 선보이기 위해 지속적으로 노력하겠다."고 말했다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 폭행에 뇌출혈' 김주하 "같이 살며 힘든 것 보다 혼자가 나아" ('데이앤나잇')

2.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

3.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

4.

이병헌♥이민정, 여행 중 '3살 딸' 건강 문제로 초비상 "예상 못해 마음 찢어져"

5.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 폭행에 뇌출혈' 김주하 "같이 살며 힘든 것 보다 혼자가 나아" ('데이앤나잇')

2.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

3.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

4.

이병헌♥이민정, 여행 중 '3살 딸' 건강 문제로 초비상 "예상 못해 마음 찢어져"

5.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

스포츠 많이본뉴스
1.

일본은 인정, 사실상 '포기 모드'가 현실적 선택지인가...사실상 결승전은 '대만전'이다

2.

대충격! '흥민이형 망했어' 부앙가 뛰는 가봉, 네이션스컵 탈락에 사상 초유의 대표팀 '강제 해체'+'레전드' 오바메양 퇴출

3.

[단독]미쳤다! '폭풍 영입' 전북, '우한과 계약 만료' 특급 DF 박지수까지 품었다...주말 메디컬테스트 '예정'

4.

KB손해보험은 왜, 1m95 장신 유망주 세터를 갑자기 대만으로 임대 보내나

5.

다저스 피해 간곳이 하필 휴스턴, "오타니에 내 직구 시험하고 싶다"더니 5월초 3연전 대박 예감

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.