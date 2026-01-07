한림대성심병원, 에티오피아 의료진 에크모 교육 프로그램 진행

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 2일 에티오피아 의료진을 대상으로 에크모(ECMO, 체외막산소공급장치) 교육과 시설 견학 프로그램을 진행했다.
이번 방문은 서울대학교 의과대학 이종욱글로벌의학센터가 주관하는 에티오피아 의료진 초청연수의 일환으로, 심장 수술 및 중환자 진료 분야 의료진의 에크모 임상 지식과 술기 역량 강화를 위해 마련됐다.
이날 한림대성심병원을 방문한 에티오피아 의료진은 흉부외과·순환기내과·마취과 전문의를 비롯해 간호사, 체외순환사 등 총 9명으로 구성됐다. 방문단은 김형수 병원장이 센터장을 맡고 있는 한림대성심병원 에크모 센터의 운영 체계와 임상 경험을 중심으로 교육과 질의응답, 관련 시설 견학을 진행했다.
한림대성심병원은 국내 최고 수준의 에크모 인프라와 운영 체계를 갖추고 있다. 응급의학센터 내 응급환자 전용 하이브리드 수술실을 구축해, 병원 외부에서 발생한 심정지 환자가 응급실에 도착하는 즉시 심폐소생술과 동시에 혈관조영술 및 에크모 치료를 시행할 수 있다. 아울러 '움직이는 중환자실'로 불리는 중환자 전용 구급차(Hallym Mobile ICU)를 운영해, 에크모를 장착한 중환자가 생명 유지 및 회복 치료를 지속하면서 안전하게 병원으로 이송될 수 있는 중증 응급환자 전용 이송 체계를 구축하고 있다.
압델라 하야토 게메다 에티오피아 흉부외과 전문의는 "한림대성심병원 에크모 센터의 체계적인 운영과 다학제 협업 시스템이 매우 인상적이었다"며 "실제 임상 경험을 바탕으로 한 교육이 에티오피아 에크모 치료 역량 향상에 큰 도움이 될 것"이라며 감사를 표했다.
김형수 병원장은 "에크모는 장비 자체보다도 의료진 간 긴밀한 협업과 축적된 임상 경험이 중요한 치료 분야"라며 "이번 방문이 에티오피아 의료진의 중증환자 치료 역량을 높이는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
한편, 한림대성심병원은 2015년 국내 최초의 에크모 센터를 개소해 현재는 국내 최대 규모이자 최고 수준의 에크모 시스템을 갖췄으며, 2017년에는 중환자용 구급차(Mobile ICU)에 에크모를 탑재해 중증 응급환자의 병원 간 이송 체계를 구축했다. 특히 2020년에는 국내 최초이자 세계에서 9번째로 코로나19 중환자에게 폐이식 수술을 성공해 에크모 기반 중증치료 분야에서 국제적 주목을 받았다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com