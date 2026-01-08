[경마]영하권 날씨 속 경주마 건강 지키기… 렛츠런파크 서울의 특별한 겨울나기

겨울철 온수샤워를 마친 경주마가 원적외선 램프를 쬐며 몸을 말리고 있다. 사진제공=한국마사회

한파가 찾아오면서 전국이 꽁꽁 얼어붙었다. 특히 서울 지역은 연일 영하 10도 가까운 매서운 추위가 이어지고 있다. 이런 혹한 속에서 한국마사회(회장 정기환) 렛츠런파크 서울은 어느 때보다 분주한 모습이다.

추위는 사람뿐 아니라 경주마 건강에도 위협이 된다. 경주마는 격렬한 운동으로 많은 땀을 흘리고, 얇은 피부와 짧은 털로 인해 다른 동물보다 체온 변화에 민감하다. 렛츠런파크 서울은 동절기를 맞아 경주마 건강 관리에 총력을 기울이고 있다. 방한 장비 점검부터 마방 환경 개선, 영양 관리 강화까지, 경주마를 위한 특별한 겨울나기가 한창이다. 세심한 경주마 동절기 관리 현장을 들여다봤다.

방한용 마의(馬衣)로 체온 유지

사람만 겨울 점퍼를 입는 것이 아니다. 경주마도 겨울옷이 있다. 경주마의 겨울옷은 두 가지로 나뉜다. 하나는 운동 직후 땀이 마르지 않게 말 등에 덮어주는 재킷. 이 재킷은 폴리에스테르 재질로 만들어졌는데, 사람으로 말하자면 '바람막이' 정도로 볼 수 있다.

그리고 겨울철 방한을 위해 만들어진 재킷도 있다. 체온을 유지시켜주기 위해 모직 안감에 솜을 덧대어 만든 방한용 마의(馬衣)다. 한겨울에 말들이 각자 마방에서 쉴 때는 이 마의를 입혀 겨울철 질환을 예방한다.

두툼한 깔짚으로 바닥 냉기 차단

콘크리트로 만들어진 마방에서 생활하는 경주마에게 날씨가 추워지면 바닥에서 올라오는 냉기는 큰 부담이다. 콘크리트 바닥에 두꺼운 고무 매트를 깔아두기는 하지만 한겨울 매트 하나로 나기란 불가능한 일이다. 때문에 평소보다 많은 양의 깔짚을 깔아 한기를 예방한다. 또한 습기가 머물 틈이 없도록 깔짚의 교환 주기를 평소보다 앞당겨 항상 뽀송뽀송한 상태가 유지되도록 노력한다.


렛츠런파크 서울에서 첫눈이 온 날, 경주마가 따뜻한 물로 샤워를 하고 있다. 사진제공=한국마사회
온수 샤워, 원적외선 건조


한겨울에도 경주마의 훈련은 계속된다. 한겨울에는 경주마 보호 차원에서 가급적 샤워를 자제하지만, 꼭 샤워를 해야 한다면 온수로 목욕시키고 말이 감기에 걸리지 않도록 원적외선 램프로 꼼꼼히 건조한다. 소리에 민감한 말이 아니면 헤어드라이어를 동원하기도 한다.

겨울철 다리 보호

평균 500㎏에 달하는 체중을 가늘고 긴 다리로 지탱하는 경주마에게 다리 관리는 무엇보다 중요하다. 운동 후에는 핫팩으로 혈액순환을 돕고, 보온 붕대로 체온을 유지시킨다. 다리는 저자극성 비누로 부드럽게 세척하며, 바세린이나 오일을 발라 발목 부위의 수분 침투를 방지해 동상과 피부 질환을 예방한다.

따뜻한 물과 영양제

겨울철 경주마에게 흔한 질병은 호흡기 질환과 산통(복부 통증)이다. 특히 산통은 수분 섭취 감소와 급격한 기온 변화로 인해 자주 발생한다. 이를 예방하기 위해 충분한 온수를 제공하고 마방 내 온도를 일정하게 유지한다. 아울러 면역력 저하에 대비해 발굽영양제, 관절강화제, 종합비타민 등을 정기적으로 급여하며 경주마의 컨디션을 세밀하게 관리하고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

