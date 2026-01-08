[경마]붉은 말의 해, 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 신년 첫 주 경마 리뷰

기사입력 2026-01-08 12:42


[경마]붉은 말의 해, 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 신년 첫 주 경마 리뷰
서프라이즈와 정정희 기수가 지난 3일 열린 신년 첫 경주에서 가장 먼저 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=한국마사회

13마신 차 대승으로 연 새해… '서프라이즈'와 정정희 기수의 힘찬 2026년 출발

2026년 병오년 새해, 한국마사회(회장 정기환) 렛츠런파크 서울에서 지난 3일 열린 신년 첫 경주에서 '서프라이즈'와 정정희 기수가 13마신 차 대승을 거두며 새해 경마의 포문을 열었다.

'서프라이즈'는 '컬러즈플라잉'의 자마로, 한때 최고 수준의 교배료를 기록했던 씨수마 '에이피인디(A.P. INDY)'의 혈통을 잇고 있다. 단거리에서 강점을 보여온 계보 속에서, 이날 '서프라이즈'는 13마신 차 대승을 거두며 향후 행보에 대한 기대감을 더욱 키웠다.

정정희 기수는 "이 경주를 목표로 지난해 12월부터 준비했다"며 "외곽 전개가 잘 맞았고, 예상보다 큰 차이로 이겨 새해 첫 경주를 좋은 흐름으로 시작할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "다치지 않고 꾸준히 주로에서 말을 타며 한 단계 더 성장한 모습으로 팬 여러분께 인사드리고 싶다"며 "새해에는 좋은 일만 가득하시길 바란다"고 전했다.

압도적인 격차로 새해 첫 승을 신고한 '서프라이즈'와 정정희 기수의 질주가 2026년 경마 무대에서 어떤 성과로 이어질지 관심이 모이고 있다.


[경마]붉은 말의 해, 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 신년 첫 주 경마 리뷰
서프라이즈와 정정희 기수가 지난 3일 신년 첫 경주에서 우승을 차지했다. 사진제공=한국마사회
새해 첫 1등급 무대의 주인공은 '매직포션'과 장추열 기수… 올 한 해 행보 기대 돼

지난 4일, 렛츠런파크 서울에서는 2026년 시즌의 흐름을 가늠할 첫 1등급 경주가 펼쳐졌다. 강자들이 대거 출전한 가운데, 신년 첫 1등급의 주인공은 막판 집중력을 앞세운 '매직포션'과 장추열 기수였다.

'매직포션'은 이 우승으로 KRA 스프린트@서울(L)에서 이어온 상승 흐름을 새해 첫 1등급 무대까지 연결하며, 2026년 행보에 대한 기대감을 자연스럽게 키웠다.


또한, 장추열 기수도 신년 첫 주부터 뚜렷한 상승세를 보이며 눈길을 끌었다. 첫 주에만 5승을 추가하며 2026년을 향한 힘찬 출발을 알렸고, '더 나은 기수'를 목표로 꾸준히 노력해온 행보가 결과로 이어졌다.

장추열 기수는 2025년 서울 다승 2위(76승)를 기록하며 문세영 기수와 단 1승 차이를 보였다. 지난해 승률 18.5%의 상승세 속에, 붉은 말의 해를 맞은 그의 질주가 어디까지 이어질지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.