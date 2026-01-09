무릎 반월상 연골 손상?…힘찬병원 유튜브 "이럴 땐 의심"
[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브에서 무릎 관절 질환 중 반월상 연골 손상에 대한 영상이 공개된다. 힘찬병원 정형외과 이수찬 대표원장과 이정훈 의무원장이 반월상 연골 손상의 증상과 예방 수칙을 자세히 소개한다.
반월상 연골은 허벅지뼈와 종아리뼈 사이에 있는 초승달 모양의 연골판이다. 뼈와 뼈가 직접 닿지 않게 쿠션 및 완충 역할을 하며, 체중을 분산시키고 무릎의 회전과 움직임을 돕는 중요한 구조물이다. 이 연골판이 찢어지거나 파열되는 것을 반월상 연골 손상이라고 부른다. 주로 스포츠 손상이나 노화로 인한 퇴행성 변화로 발생한다.
힘찬병원 이정훈 의무원장은 "반월상 연골판이 손상되면 고무줄이 끊어지듯 '뚝' 하는 느낌을 받기도 한다"며 "찢어진 연골이 관절 사이에 끼어 무릎이 펴지지 않거나 구부러지지 않는 잠김 현상이 나타날 수도 있다"고 설명했다. 또한, 무릎 뒤쪽인 오금 부위에 통증이나 당기는 증상이 나타나는 것도 반월상 연골 손상의 신호일 수 있다.
반월상 연골 손상 예방을 위해서는 체중 조절과 근력 강화가 중요하다. 일상 속에서는 쪼그려 앉거나 점프 후 착지, 무릎을 비트는 동작 등 무릎에 심한 충격을 가하는 행동들을 최대한 피하는 것이 좋다.
다음주 2편 영상은 반월상 연골 손상 시 구체적인 치료법과 실제 치료 사례를 공개할 예정이다. 힘찬병원은 매주 금요일, 유튜브 <수찬's 관절토크>를 통해 유익한 건강정보를 제공하고 있으며 관절 전문의들이 직접 부위별 흔한 질환과 증상, 치료법을 알기 쉽게 전달한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|힘찬병원 유튜브에 출연한 이수찬 대표원장(오른쪽)과 이정훈 의무원장.
