김택우 의협회장, 의사국시 시험장 격려 방문…"미래 의료 이끌 예비의사 응원"

기사입력 2026-01-09 13:39


[스포츠조선 장종호 기자] 대한의사협회(회장 김택우)는 9일 오전 한국보건의료인국가시험원 서울 구로센터를 방문해 2026년 제90회 의사 국가시험에 응시한 예비 의사들을 격려했다.

제90회 의사 국가시험은 1월 8일부터 9일까지 이틀간 서울구로, 경기성남, 인덕대학교, 부산경남, 대구경북, 광주전남, 전북전주, 대전충청, 제주 등 전국 9개 시험센터에서 시행됐으며, 총 1010명이 응시했다.

의사 국시 현장을 찾은 김택우 회장은 오랜 기간 시험 준비로 고단했을 응시생들을 응원하며, 손수 준비한 음료와 간식, 핫팩 등이 담긴 격려 물품을 전달하고 합격을 기원했다.

김 회장은 "의사 국가시험은 의료인의 첫 관문이자 국민의 생명과 건강을 책임질 전문가로 나아가는 중요한 출발점"이라며, "그동안의 노력이 좋은 결실로 이어지길 진심으로 응원한다"고 말했다.

이번 격려 방문에는 김택우 회장을 비롯해 김승수 총무이사 겸 기획이사, 김성근 공보이사 겸 홍보이사(대변인), 김상구 사무총장 등이 함께했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




김택우 의협회장, 의사국시 시험장 격려 방문…"미래 의료 이끌 예비의사 …
김택우 회장(오른쪽에서 두 번째) 등 대한의사협회 회원들이 의사 국가시험 응시생을 격려하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.