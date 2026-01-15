세븐일레븐, 후덕죽 셰프와 콜라보 고추잡채삼각김밥·중화불고기김밥 등 간편식 2종 선보여

화제의 요리경연 프로그램에서 톱3에 이름을 올린 후덕죽 셰프는 57년 경력의 중식대가다. 신라호텔 '팔선'에서 43년간 근무하며 국내 요리업계 최초로 임원 직함을 달고 불도장 외 200여가지 중식 요리들을 들여와 역대 중국 전직 주석들에게 본토 요리보다 훌륭하다는 극찬을 받은 입지전적인 인물이다. 현재는 앰배서더 서울 풀만호텔의 중식당 '호빈'에서 총괄셰프직을 맡고 있으며 이곳에서 2024년, 2025년 2년 연속 미슐랭 1스타를 획득했다.
후덕죽 셰프가 프로그램을 통해 시청자들로부터 많은 관심과 사랑을 받게된 것은 화려한 이력 외에도 도전정신과 겸손한 자세, 온화한 리더십 등이 한 몫을 했다. 대인배적인 태도로 팀 전체를 우선시하며 묵묵히 뒷받침을 하고 긴 시간 이어지는 경연 속에서도 여유롭고 긍정적인 마음가짐으로 기발한 요리들을 선보이며 '후덕죽 사고'라는 밈과 함께 젊은층의 큰 호응을 얻었다.
세븐일레븐은 이처럼 실력과 인성을 모두 겸비한 후덕죽 셰프와 함께 중화요리 간편식으로 2026년 콜라보 간편식의 첫 시작을 연다. 후덕죽 콜라보 간편식은 '후덕죽고추잡채삼각김밥', '후덕죽중화불고기김밥' 총 2종이다. 후덕죽고추잡채삼각김밥은 굴소스로 양념한 밥에 감칠맛을 살린 고기고추잡채볶음을 토핑했다. 고추잡채볶음의 경우 불맛을 살린 고추기름이 함유되어 중식당에서 먹는 고추잡채의 맛을 그대로 느껴볼 수 있다. 삼각김밥 패키징에는 조리하는 후덕죽 셰프의 모습이 새겨져 있다. 후덕죽중화불고기김밥은 중식의 기본 소스 중 하나인 두반장과 대파 직화 굴소스로 볶아낸 돼지고기 볶음요리에 아삭한 식감의 중국 밑반찬인 '짜사이'로 맛의 밸런스를 조화롭게 구성했다. 이외에도 당근, 로메인, 우엉, 계란 지단 등을 풍성하게 구성해 한국의 정겨운 김밥 틀은 유지하되 중화풍의 맛을 더했다.
세븐일레븐은 후덕죽 콜라보 푸드간편식 출시를 기념해 관련 프로모션도 진행한다. 오는 31일까지 김밥 상품 구매 시 '내몸애70%' 생수를 무료로 증정하고 삼각김밥 구매 시에는 칠성사이다제로 250ml와 함께 50% 콤보 할인행사를 선보인다. 이어 내달 한 달간은 카카오페이머니, 롯데카드로 결제 시 20% 할인행사도 운영할 계획이다.
한편 세븐일레븐은 지난해 1월부터 최강록, 안유성, 정지선 등 요리경연 프로그램에 출연한 셰프들과 손잡고 간편식, 스낵, 라면 등 다양한 카테고리에서 10여 종의 신상품을 선보여 왔다. 세븐일레븐에 따르면 지난해 이들과 함께한 상품들의 전체 판매 수량은 500만개 이상에 이른다.
임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "지난해에 이어 올해 1분기도 스타셰프 마케팅에 대한 소비자 반응이 뜨거울 것으로 예상됨에 따라 여러 스타셰프님들 중에서도 내공과 실력을 겸비하신 후덕죽 셰프님의 비법을 편의점 푸드간편식에 담아보았다"며 "앞으로도 스타셰프님들과의 콜라보를 통해 전문점 수준의 맛과 화제성을 담은 차별화 간편식을 지속적으로 선보여나갈 것"이라고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com