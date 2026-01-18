에이피알 메디큐브 성수, 오픈 한 달 만에 방문객 1만 5천 명 돌파

기사입력 2026-01-18 09:59


에이피알 메디큐브 성수, 오픈 한 달 만에 방문객 1만 5천 명 돌파

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 운영하는 플래그십 스토어 '메디큐브 성수'가 오픈 한 달 만에 누적 방문객 1만 5천 명을 돌파하며 성수동 대표 체험형 매장으로 자리매김했다.

에이피알은 지난 12월 서울 성동구 성수동에 개점한 플래그십 스토어 '메디큐브 성수'가 오픈 한 달 만에 누적 방문객 1만 5천 명을 돌파했다고 15일 밝혔다. 메디큐브 성수는 에이피알이 국내외 소비자 접점 확대를 위해 홍대점과 도산점에 이어 세 번째로 선보인 공간이다. 에이피알은 그동안 서울 주요 상권을 중심으로 오프라인 체험형 매장을 통해 고객 접점 강화와 제품 체험 기회 확대에 주력해 왔다.

메디큐브 성수는 단순한 제품 판매 공간을 넘어 아트 갤러리를 연상시키며 성수동의 새로운 명소로 자리 잡고 있다. 특히 핑크 톤과 화이트 톤, 메탈 소재를 조합한 '핑크 페어리(요정)' 콘셉트의 인테리어가 사진 촬영에 적합한 공간으로 주목받으며, 연인, 가족, 친구 등 다양한 방문객의 발길이 이어졌다.

메디큐브 성수는 화장품은 물론 메디큐브 에이지알(AGE-R)의 다양한 뷰티 디바이스를 한 공간에서 만나볼 수 있는 것이 특징이다. 해당 매장에는 '부스터 프로 일월오봉도 에디션', '부스터 프로 마이멜로디 에디션' 등 한정판 콜라보 에디션을 만나볼 수 있으며, 에이지알 뷰티 디바이스 전 라인을 직접 체험할 수 있다. 이에 뷰티 디바이스가 전체 매출의 70% 이상을 차지하며 뷰티 디바이스 구매를 고려하는 고객들이 찾는 명소로 자리매김했다. 에이피알에 따르면 체험을 통해 즉각적인 피부 변화 및 사용감을 확인할 수 있다는 점이 구매로 이어진 것으로 분석됐다.

또한 해외 인구의 방문이 잦은 성수동 상권의 특징을 고려해 외국인 고객 응대가 가능한 직원들을 배치한 점도 긍정적으로 작용했다. 메디큐브 성수 직원들은 국내는 물론 외국인 방문객들의 피부 타입과 고민에 맞춘 맞춤형 제품을 추천해주고, 제품 사용 방식과 추천 루틴 등을 제공해 고객들의 제품 이해도를 높였다. 이러한 매장 운영 방식 덕에 메디큐브 성수 전체 구매 고객 중 외국인 구매 비중은 약 50%에 달하며, 중국과 일본뿐 아니라 미국, 유럽, 태국 등 다양한 국가의 고객들이 방문해 K-뷰티의 글로벌 인지도를 입증했다.

에이피알 관계자는 "메디큐브 성수는 국내외 고객들이 제품 체험과 구매를 넘어 브랜드 정체성까지 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획된 공간"이라며 "앞으로도 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

3.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

4.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.