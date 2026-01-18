데일리바이, ‘제라늄 보습 듀오’ 새해 프로모션 진행

라이프스타일 뷰티 브랜드 데일리바이(Daily By)가 새해를 맞아, 건강한 피부 관리의 시작을 돕는 '제라늄 보습 듀오' 기획 구성을 선보이고 특별 할인 혜택을 제공하는 행사를 진행한다.

데일리바이는 자연 유래 성분과 비건 포뮬러를 기반으로, 수분 충전과 보습, 아로마 테라피 효과를 동시에 선사하는 제라늄 라인을 선보여 왔다. 이번 프로모션은 프리미엄 원료인 제라늄을 사용한 데일리바이의 베스트셀러 2종을 합리적인 혜택으로 경험할 수 있도록 기획됐다.

'제라늄 보습 듀오'는 '제라늄 딥 클렌징 오일(200ml)'과 '제라늄 모이스처 미스트(70ml)' 2종으로 구성됐다. '클렌징은 케어의 시작'이라는 모토 아래, 세안 단계부터 보습 케어까지 하나의 루틴으로 연결해 겨울철 무너지기 쉬운 피부 유수분 밸런스를 쉽고 간단하게 회복하는 데 집중했다.

먼저 '제라늄 딥 클렌징 오일'은 살구씨오일, 마카다미아씨오일, 아르간커넬오일 등 고급 식물성 오일을 베이스로 메이크업을 부드럽게 녹여내는 동시에 세안 후 피부 당김을 최소화했다. 여기에 약산성 PHA 성분인 글루코닉애씨드가 각질을 정돈해 주어 매끄러운 피부 결 관리를 돕는다.

'제라늄 모이스처 미스트'는 캐모마일 하이드롤라와 식물성 오일 블렌딩이 피부에 촘촘한 수분막을 형성해 보습감을 오래도록 유지해 준다. 미세한 안개 분사 타입으로 세안 후뿐만 아니라 일상 속 언제든 사용할 수 있는 데일리 보습 아이템이다.

데일리바이는 내달 10일까지 새해 특별 프로모션을 진행하며, 이번 프로모션에 대한 자세한 내용은 데일리바이 브랜드 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

데일리바이 관계자는 "2026년 새해를 맞아 피부를 건강하게 관리하고 싶은 분들을 위해 이번 듀오 구성을 준비했다"라며 "프리미엄 원료인 제라늄을 합리적으로 만나볼 기회인 만큼 이번 프로모션을 통해 편안한 피부 휴식을 경험해 보시길 바란다"라고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

