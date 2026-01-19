"단순 잇몸 염증인 줄…" 골다공증약·항암제 복용 환자 '이 질환' 주의

|
[스포츠조선 장종호 기자 골다공증 환자와 암 환자도 늘면서, 이들 질환에 사용되는 골다공증 치료제와 항암제(혈관생성 억제제) 사용도 확대되고 있다. 이러한 약물은 뼈 손실 억제와 암 치료에는 필수적이지만, 드물게 '약물 관련 악골괴사증(MRONJ)'을 유발할 수 있어 주의가 필요하다. MRONJ의 주요 증상과 치료법에 대해 강동경희대학교병원 구강악안면외과 김라연 교수의 도움말로 정리했다.
◇발치·임플란트로 인한 염증 후 발생, 잇몸 부기·통증 동반
김라연 교수는 "특히 고용량의 주사제 항암치료를 받고 있는 암 환자와 약물을 장기간 복용한 골다공증 환자에게서 위험이 높다"며 "여기에 구강 위생 불량, 당뇨병, 면역 저하, 고령, 그리고 치과 시술 등이 더해지면 발병 위험이 더욱 증가한다"고 강조했다.
◇단순 통증·염증으로 착각하기 쉬워…조기 진단 필수
초기 증상은 잇몸 통증이나 입안의 작은 상처로 시작되기 때문에 단순 염증으로 오해하기 쉽다. 시간이 지나면 잇몸 부기, 고름, 통증이 나타날 수 있으며, 심한 경우 괴사된 턱뼈가 구강 내로 노출되기도 한다. 특히 관련 약물을 복용 중이라면 작은 상처라도 잘 낫지 않거나 통증이 지속될 수 있어 반드시 치과 진료를 받아 조기에 진단하는 것이 중요하다.
약물복용 이력·영상검사로 정확한 진단 가능
약물 관련 악골괴사증(MRONJ)의 진단에서 가장 중요한 것은 환자의 약물 복용 이력과 구강 상태 확인이다. 골다공증 치료제, 혈관생성 억제제의 복용 기간과 용량을 확인한 뒤, 입안에 뼈 노출 여부나 오래 치유되지 않는 상처가 있는지 살펴본다.
필요할 경우 파노라마 엑스레이나 CT 촬영을 통해 턱뼈의 염증 범위와 괴사 정도를 평가한다. 특히 방사선 치료 이력이 없으면서 특정 약물을 복용 중인 환자에게서 턱뼈가 8주 이상 노출되거나 상처가 치유되지 않을 경우, 약물 관련 악골괴사증으로 진단하게 된다.
◇고령 환자일수록 맞춤형 치료와 정기적 관리 중요
치료 방법은 환자의 증상과 질환의 진행 정도에 따라 달라진다. 초기에는 소독, 항생제 투여, 구강 위생 관리 등을 통해 감염을 조절하고 통증을 완화하는 보존적 치료가 우선 적용된다.
반면 턱뼈 노출이 심하거나 염증이 넓게 퍼진 경우에는 괴사 부위를 제거하는 수술적 치료가 필요할 수 있다. 노년기에 발생한 악골괴사는 젊은 환자보다 치료가 더 까다로운 편이다. 나이가 들면 뼈 재생 능력과 면역 기능이 떨어지고, 당뇨병·심혈관 질환 등 만성질환을 함께 가진 경우가 많아 회복이 더딜 수 있다. 또 약물 복용 기간이 길어지면서 약제의 영향이 누적되는 점도 치료 경과에 영향을 준다.
김라연 교수는 "고령 환자는 이러한 특성을 고려해 단순 염증이라도 방치하지 말고, 보존적 치료와 정기 검진을 병행해야 한다"면서 "무엇보다 구강 청결 유지와 정기적인 치과 검진이 증상 악화를 막는 핵심"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com