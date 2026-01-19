'새해맞이 새단장' 커넥트플레이스 서울역점, 리뉴얼 3층 스테이션존 등 공개

새해를 맞아 복합쇼핑문화공간 커넥트플레이스 서울역점이 새 단장을 마친 3층 스테이션존을 선보인다.
또한 스페셜티 커피 브랜드 '테라로사'와 건강식 전문 브랜드 '프레퍼스'를 새롭게 선보이며 식음 경쟁력 강화에 나선다.
'휴식'을 주제로 진행된 이번 리뉴얼은 기차 이용 여행객뿐만 아니라 인근 오피스 직장인과 지역 주민들이 도심 속 일상에서 여유를 즐길 수 있는 공간을 구현하는데 중점을 뒀다.
우선 리뉴얼 콘셉트에 맞춰, 프리미엄 카페에 대한 수요를 반영해 스페셜티 커피 브랜드 테라로사를 새롭게 오픈했다. 기존 인기 메뉴는 물론 '플랫폼 서울 블렌드' 원두를 비롯해 '플랫폼 서울 퀸아망', '플랫폼 서울 커피 퀸아망' 등 서울역점에서만 만나볼 수 있는 단독 메뉴를 선보인다. 아울러 오픈을 기념해 음료 구매 고객을 대상으로 드립백 증정 이벤트를 진행한다. 드립백은 준비된 한정 수량이 모두 소진될 때까지 선착순으로 제공될 예정이다.
헬시 플레저(Healthy Pleasure·즐겁게 건강을 관리하는 것) 트렌드에 맞춰 건강식 콘텐츠도 강화했다. 건강식 전문 브랜드 프레퍼스가 입점, 서울역 인근 직장인과 바쁜 이동객을 위해 빠르게 즐길 수 있는 건강 메뉴를 선보인다. 특히, 그릴드 치킨 단호박 에그 샌드위치, 그릴드 치킨 클럽 샌드위치, 콥 샐러드, 무지방 그릭 요거트 등은 서울역점 한정 메뉴로 운영된다. 이로써 커넥트플레이스 서울역점은 기존 태극당, 밀본, 땀땀, 호우섬 등과 함께 더욱 탄탄하고 다채로운 식음 라인업을 구축하게 되었다.
또한 신규 매장 오픈과 함께 공간 전반을 리뉴얼 해, 이용객의 체류 경험을 한층 강화한다. 대합실과 이어지는 동선을 전면 재정비하고 개방형 구조를 적용해, 이동객들이 자연스럽게 공간에 머물 수 있도록 설계했다. 특히 태극당, 밀본 등 기존 입점 브랜드들의 매장 파사드(외벽)를 전체 인테리어 톤에 맞춰 개선함으로써, 층 전체를 하나의 통일된 '프리미엄 식음(F&B) 존'으로 구현, 완성도를 높였다.
한화커넥트 관계자는 "이번에 단행된 공간 개편은 단순한 교통 거점을 넘어 미식과 문화가 공존하는 랜드마크로서의 입지를 공고히 하기 위한 전략의 일환"이라며, "앞으로도 층별 특성과 이용 목적에 맞춘 브랜드와 콘텐츠로 공간을 채워나갈 것"이라고 밝혔다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com