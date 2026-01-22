대웅재단 '신진의과학자 학술연구지원사업', 노화연구, 줄기세포, 신약개발 등 20개 지원 과제 선정

대웅재단이 '신진의과학자 학술연구지원사업' 지원 대상으로 총 20개 과제를 최종 선정하고, 유망 연구자가 연구와 학술활동에 몰입할 수 있도록 지원을 이어간다.
지난 8월 11일부터 9월 12일까지 진행된 이번 공모에서는, 감염·내분비·종양·신경질환·안과·노화 등 다양한 질환 영역을 아우르는 총 17개 분야에서 지원이 접수됐다. 지원자는 역대 최다인 159명으로 집계됐고, 산학계 전문가와 교수, 임상의 등으로 구성된 심사위원단이 엄정한 심사를 거쳐 20개 과제를 최종 선정했다.
선정된 과제의 연구자에게는 각 연구자당 최대 5,000만 원 규모의 연구비가 2026년 11월까지 지원되며, 연구 결과물의 권리는 연구자에게 귀속된다.
선정은 1차 서류심사와 2차 면접심사로 이뤄졌다. 1차에서는 연구의 내용과 연구계획의 적절성, 독창성 및 혁신성, 영향력 및 파급력, 예산의 적절성, 연구진 역량 등을 종합적으로 평가해 지원 여부를 판단했다. 2차 평가는 1차 합격자를 대상으로 구두평가와 질의응답을 진행한 뒤 연구 내용과 연구 가치, 연구자 역량을 추가로 심사해 최종 대상자를 확정했다.
특히 올해는 해외 연구가 처음으로 지원 대상에 포함된 점이 주목된다. 해외 연구자 3명이 최종 선정 명단에 올랐으며, ▲영장류 모델을 활용한 노화 기전 규명, ▲저분자 신약 개발 연구, ▲제제(제형) 기술 관련 연구 등 글로벌 연구 생태계 조성이 기대되는 주제들이 포함됐다.
국내에서는 ▲새로운 기전의 신약 후보 발굴, ▲AI를 활용한 전주기 신약개발, ▲유전자 치료 및 혁신 세포치료제 연구, ▲줄기세포 기반 재생 연구 등이 포함됐다. 재단은 이번 해외 연구 지원을 통해 국내 연구자 지원을 넘어 국제 협력 기반을 넓히고, 연구 네트워크 확장에도 기여한다는 방침이다.
한편 대웅재단은 2018년부터 만 45세 이하의 젊은 의과학자 가운데 의사·수의사·약사 또는 관련 분야 박사 학위 보유자를 지원해 왔다. 현재까지 총 107건의 연구를 후원했으며 누적 지원금은 약 53억 원에 이른다.
대웅재단 관계자는 "최근 젊은 의과학자와 기초연구자들이 연구지원을 받을 기회가 줄어드는 상황에서, 대웅재단은 연구자들이 연구에 몰입하고 역량을 키울 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"면서 "연구 성과가 학술적 성과와 국제 경쟁력으로 이어지도록 뒷받침하며 미래 의료 혁신의 기반을 함께 만들어가겠다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com