쌍둥이 형제와 동거하는 20대 여성…"질투·갈등 없어"

기사입력 2026-01-22 14:39


쌍둥이 형제와 동거하는 20대 여성…"질투·갈등 없어"
사진출처=틱톡

[스포츠조선 장종호 기자] 쌍둥이 형제와 동시에 교제 중인 한 여성의 사연이 전해져 화제다.

타이라스 등 현지 매체들에 따르면 태국 나콘파놈에 사는 24세 여성 농 파는 최근 소셜미디어를 통해 쌍둥이 형제와의 연애 사실을 공개했다. 형제 모두 이를 받아들이고 있다.

나콘파놈대학교에 재학 중인 농 파는 지난해 학비를 마련하기 위해 식당에서 아르바이트를 하던 중 쌍둥이 형제 싱과 수어를 처음 만났다고 밝혔다. 당시 친구들과 함께 식당을 찾은 쌍둥이 중 한 명이 그녀의 전화번호를 묻자, 주변에서 농담처럼 "번호를 쌍둥이에게 모두 주라"는 말이 나왔고, 이는 실제 인연으로 이어졌다.

이후 그녀는 쌍둥이 형제와 연락을 시작했고, 곧 두 사람 모두와 동시에 호감을 갖게 됐다.

그녀는 "두 형제는 질투하거나 다투지 않는다. 서로 나를 사랑하고, 나도 그들을 사랑한다"고 말했다.

시간이 지나면서 함께 지내게 되었고, 현재는 세 사람이 한 집에서 행복하게 생활하고 있다고 설명했다.

농사일을 하는 쌍둥이 형제와 교제 6개월이 넘는 동안 큰 갈등은 없었으며, 농 파는 두 사람의 돈을 관리해 주고 있다.

가족들은 처음엔 이 관계를 받아들이기 어려워했지만, 시간이 지나며 세 사람의 관계가 안정적으로 유지되는 것을 보고 결국 인정하게 되었다.


해당 영상이 확산된 이후 온라인 반응은 엇갈렸다.

일부는 비판했지만 다른 이들은 용기를 칭찬했다. 농 파는 "우리의 선택이 다른 사람에게 피해를 주지 않는다"며 부정적 댓글을 무시하라고 형제에게 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

2.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

3.

차은우 측, 200억 탈세 의혹 해명 "모친 설립 법인이 쟁점, 적극 소명할 것" [전문]

4.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

5.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

연예 많이본뉴스
1.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

2.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

3.

차은우 측, 200억 탈세 의혹 해명 "모친 설립 법인이 쟁점, 적극 소명할 것" [전문]

4.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

5.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

4.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.