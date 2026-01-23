차 의과학대, '지역사회 신노년 활동가 양성' 협력 체계 출범

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교(총장 서영거)는 22일 경기도노인복지관협회에서 '지역사회 신노년 활동가 양성 및 확산 사업' 설명회와 업무협약(MOU) 체결식을 개최하고, 경기도 지역사회 통합건강관리 확산을 위한 민·관·학 협력 체계를 출범시켰다.
이번 사업은 학력과 건강 역량을 갖춘 신노년층이 증가하는 사회 변화에 대응해, 노년층의 역할을 단순한 수혜자가 아닌 '지역을 돌보는 활동가'로 확장하는 데 초점을 맞추고 있다. 신노년층의 자기돌봄과 감사 실천이 지역사회 전반으로 확산되는 구조를 구축하기 위한 것으로, 사업은 '나돌봄감사 홀씨운동'이라는 이름으로 추진된다.
이날 설명회에서는 사업 추진 배경과 방향, 참여 기관별 역할이 공유됐다. 차 의과학대학교를 비롯해 경기도노인복지관협회, 군포시노인복지관, 동두천시노인복지관, 의정부노인복지관, SK청솔노인복지관 등이 참석해 향후 협력 방안을 논의했다.
사업의 핵심은 인지·운동·영양·정서 영역을 아우르는 통합건강관리 프로그램을 기반으로 신노년 활동가를 양성하고 확산시키는 것이다. 개인의 자기돌봄과 감사 실천이 이웃과 공동체로 이어지도록 설계된 홀씨운동은, 군포시노인복지관을 중심으로 축적된 실천 모델을 기반으로 경기도 전역으로 확산될 예정이다.
차 의과학대학교는 RISE 사업단을 중심으로 프로그램 효과에 대한 과학적 검증과 성과 분석을 통해 근거 기반 확산 모델을 마련할 예정이다. 군포시노인복지관은 나돌봄감사 홀씨운동의 기획과 운영, 활동가 및 실천가 양성을 담당한다. 경기도노인복지관협회는 광역 협력기관으로서 도 단위 확산과 기관 연계를 지원하고, 동두천·의정부·SK청솔노인복지관은 권역별 실천 거점 역할을 수행한다.
윤호종 경기도노인복지관협회장은 "노인은 보호의 대상에 머무르지 않고, 스스로를 돌보며 지역사회를 살리는 주체가 될 수 있다"며 "신노년 활동가 양성과 나돌봄감사 홀씨운동이 결합될 때 경기도 전역에 돌봄과 감사의 문화가 확산될 것"이라고 말했다.
서영거 차 의과학대학교 총장은 "이번 설명회와 업무협약은 지역사회 통합건강관리와 돌봄 문화 확산을 위한 출발점"이라며 "신노년층의 사회참여 확대와 지역 돌봄 문제 해결을 동시에 이끄는 선순환 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
이번 협약을 시작으로 2월에는 신경심리검사와 임상연구 기반 교육 워크숍, 경기 중부·북부 권역별 워크숍이 순차적으로 추진된다. 이를 통해 양성된 신노년 활동가들은 지역 노인복지 현장에 투입돼 통합건강관리와 나돌봄감사 실천을 이끌며, 지역사회 돌봄 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com