제로 슈거 소주 '새로' 출시 3년만에 리뉴얼

제로 슈거 소주의 대표주자로 우뚝 선 '새로'가 출시 3년여만에 맛과 패키지를 리뉴얼한다.
이를 통해 '제로 슈거 소주'라는 '새로'의 본질적 콘셉트는 유지하고, 산뜻하고 부드러운 맛을 더욱 강화하기 위해 기존 보리쌀증류주를 100% 국산 쌀증류주로 변경한다는 점을 리뉴얼의 방향으로 삼았다.
'새로구미'의 꼬리를 상징하는 병뚜껑 엠블럼에 '새로'의 고유 색상인 민트색을 추가하고 라벨의 로고를 개선하여 기존보다 가독성을 높였다.
이와 동시에 라벨 속 구미호의 모습을 가볍게 뛰는 자세로 변경하여, 구미호의 역동적이고 신묘한 모습을 새롭게 담아냈다.
'새로'만의 개성이 담긴 병 디자인과 출고가는 변화 없이 그대로 유지한다.
리뉴얼된 '새로'는 이달 30일부터 출고 예정이며, 매장 내 재고량과 회전 속도를 고려해 2월 초부터 새로워진 '새로'를 맛볼 수 있을 것으로 예상된다.
"2022년 9월 출시 이후, 제로 슈거 소주의 트렌드를 이끌어 온 '새로' 브랜드만의 독창적이며 차별화된 이미지를 강화하고, 변화하는 주류 시장 트렌드에 발맞추기 위하여 출시 후 첫 리뉴얼을 결정했다"며, "앞으로도 대한민국을 대표하는 제로 슈거 소주 '새로'만의 독창성을 더해가며, 변화하는 시장에 부응할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 적극적으로 펼칠 예정"이라고 말했다.