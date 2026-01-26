대한의학회 신임 회장 박중신 교수 "학회 간 소통과 연대 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 산부인과 박중신 교수가 최근 열린 대한의학회 정기평의원회에서 제26대 회장으로 선출됐다. 임기는 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년이다.
대학과 학회 차원에서도 교육과 학술 행정을 두루 경험했다. 서울의대 산부인과학교실 주임교수와 교무부학장을 맡아 의과대학 교육과 학사 운영을 이끌었으며, 대한의학교육학회 회장, 대한산부인과학회 이사장, 대한산부인과초음파학회 회장을 역임했다. 현재는 대한모체태아의학회 회장, 아시아오세아니아 산부인과학회 부회장, 대한의학회 부회장으로 활동하고 있다. 또한 보건복지부 수련환경평가위원회 위원장을 맡아 전공의 수련제도 개선과 관련한 정책 자문에도 참여하고 있다.
박중신 차기 회장(서울대병원 진료부원장)은 "각 전문학회와 기초의학 학회가 축적해 온 학문적 성과를 하나로 모아 대한의학회의 학술적 위상과 공신력을 한 단계 높이겠다"며 "임상·연구·교육을 아우르는 학술 플랫폼으로서 대한의학회의 역할을 강화하고, 학회 간 소통과 연대를 통해 의학계 전체의 목소리를 균형 있게 담아내겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|